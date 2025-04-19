Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Трампа? Что говорят в Минобороны
Киев • УНН
Сообщалось, что министр обороны Украины поддерживает мирный план Трампа на 90%. В Минобороны опровергли это заявление, подчеркнув, что ведомство не принимает политических решений и не может давать оценки в процентах.
Министр обороны Украины Рустем Умеров передал США, что Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Дональда Трампа. В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что ведомство "не принимает политических решений" и потому не могло давать никаких "оценок в процентах". Об этом пишет Sky News со ссылкой на комментарий Минобороны, передает УНН.
Детали
Ранее УНН сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев на 90% поддерживает мирный план президента Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, призванными положить конец российскому вторжению в соседнюю страну
У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - NY Post19.04.25, 12:02 • 4320 просмотров
Министерство обороны Украины в комментарии Sky News заявило, что министерство "не принимает политических решений" и поэтому не могло давать никаких "оценок в процентах".
У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В таких условиях непонятно, как можно обсуждать или измерять в процентах прогресс любого диалога. Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня работало и чтобы его можно было надежно контролировать. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны
Напомним
Угрозы госсекретаря США Марко Рубио относительно выхода Вашингтона из мирных переговоров были "в основном направлены" на Украину, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.
Также Трамп говорил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.