Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Трампа? Что говорят в Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал США, что Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Дональда Трампа. В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что ведомство "не принимает политических решений" и потому не могло давать никаких "оценок в процентах". Об этом пишет Sky News со ссылкой на комментарий Минобороны, передает УНН.

Ранее УНН сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев на 90% поддерживает мирный план президента Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, призванными положить конец российскому вторжению в соседнюю страну

У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - NY Post

Министерство обороны Украины в комментарии Sky News заявило, что министерство "не принимает политических решений" и поэтому не могло давать никаких "оценок в процентах".

У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В таких условиях непонятно, как можно обсуждать или измерять в процентах прогресс любого диалога. Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня работало и чтобы его можно было надежно контролировать. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны