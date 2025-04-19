Україна на 90% підтримує мирний план президента США Трампа? Що кажуть у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров передав США, що Україна на 90% підтримує мирний план президента США Дональда Трампа. Водночас в Міністерстві оборони України заявили, що відомство "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити ніяких "оцінок у відсотках". Про це пише Sky News з посиланням на коментар Міноборони, передає УНН.

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Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирний план президента Трампа, представлений цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спеціальними посланцями, покликаними покласти край російському вторгненню в сусідню країну

У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post

Міністерство оборони України в коментарі Sky News заявило, що міністерство "не приймає політичних рішень" і тому не могло робити ніяких "оцінок у відсотках".

У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, в той час як росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі. За таких умов незрозуміло, як можна обговорювати або вимірювати у відсотках прогрес будь-якого діалогу. Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити, щоб пропозиція про припинення вогню працювала і щоб її можна було надійно контролювати. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами і повністю віддані припиненню цієї війни - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо

Погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.