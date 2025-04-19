У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post

У Лондоні на тижні є намір схвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню, і міністр оборони Рустем Умєров передав США, що Україна на 90% підтримує мирний план президента США Дональда Трампа. Наступний хід за росією. Про це пише видання New York Post з посиланням на джерело в адміністрації Трампа, передає УНН.

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"Міністр оборони України заявив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирний план президента Трампа, представлений цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спеціальними посланцями, покликаними покласти край російському вторгненню в сусідню країну", - сказало джерело.

Зазначається, що питання зараз полягає в тому, чи приєднається москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню і укладення мирної угоди, до цих зусиль.

"Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Тоді ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони. І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - додає джерело.

Водночас Рустем Умеров та українські чиновники висловили застереження щодо мирного плану, більшість з яких стосуються того, де буде проведена лінія припинення вогню, що заморозить бойові дії.

"Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов'язана з землею... саме з тим, що вони називають "де-юре" і "де-факто". "Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не говоримо, що Україна збирається відмовитися від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що росіяни забирають цю землю, і ми її більше ніколи не побачимо", - сказав представник адміністрації.

За словами високопосадовця, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів, спеціальний представник президента США Стів Віткофф може запропонувати москві "пряник" у вигляді послаблення санкцій - і, можливо, розмороження заарештованих активів.

Нагадаємо

Погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.