У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 54734 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 77965 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 78862 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 84019 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 118058 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 95328 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 165031 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54352 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142535 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 86823 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+22°
4.2м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Китай і росія становлять спільну загрозу для світу - Прем'єр-міністр Канади

19 квітня, 01:13 • 8324 перегляди

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

19 квітня, 03:22 • 13406 перегляди

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

19 квітня, 03:41 • 6592 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

19 квітня, 04:13 • 10913 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11906 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

08:45 • 4602 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 11959 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 54726 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 96950 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 151827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Стів Віткофф

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 21267 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 23793 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 25435 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 59340 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 71762 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Шахед-136

Twitter

F-16 Fighting Falcon

У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post

Київ • УНН

 • 2120 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив США, що Україна на 90% підтримує мирний план президента Дональда Трампа. Вирішальний крок тепер за росією, поки в Лондоні готують рішення про повне припинення вогню.

У Трампа кажуть про намір схвалити у Лондоні рішення про повне припинення вогню - NY Post

У Лондоні на тижні є намір схвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню, і міністр оборони Рустем Умєров передав США, що Україна на 90% підтримує мирний план президента США Дональда Трампа. Наступний хід за росією. Про це пише видання New York Post з посиланням на джерело в адміністрації Трампа, передає УНН.

Деталі

"Міністр оборони України заявив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирний план президента Трампа, представлений цього тижня в Парижі держсекретарем Марко Рубіо і двома спеціальними посланцями, покликаними покласти край російському вторгненню в сусідню країну", - сказало джерело.

Зазначається, що питання зараз полягає в тому, чи приєднається москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню і укладення мирної угоди, до цих зусиль.

"Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Тоді ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони. І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - додає джерело.

Водночас Рустем Умеров та українські чиновники висловили застереження щодо мирного плану, більшість з яких стосуються того, де буде проведена лінія припинення вогню, що заморозить бойові дії.

"Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов'язана з землею... саме з тим, що вони називають "де-юре" і "де-факто". "Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не говоримо, що Україна збирається відмовитися від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що росіяни забирають цю землю, і ми її більше ніколи не побачимо", - сказав представник адміністрації.

За словами високопосадовця, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів, спеціальний представник президента США Стів Віткофф може запропонувати москві "пряник" у вигляді послаблення санкцій - і, можливо, розмороження заарештованих активів.

Нагадаємо

Погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Париж
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,326.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,597.79