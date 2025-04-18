Трамп назвав умову, за якою США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні

США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни росії проти України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Якщо з якихось причин одна з двох сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто відмовимося. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. І Марко (Рубіо - ред.) має рацію, кажучи, що ми хочемо, щоб це закінчилося. Подумайте про це. Щодня багато людей гине, як ми говоримо, граючи в ігри. Тож ми не збираємося цього терпіти. Я думаю, що у нас є хороші шанси вирішити цю проблему