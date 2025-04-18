Трамп назвав умову, за якою США можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.
США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни росії проти України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН.
Якщо з якихось причин одна з двох сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто відмовимося. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. І Марко (Рубіо - ред.) має рацію, кажучи, що ми хочемо, щоб це закінчилося. Подумайте про це. Щодня багато людей гине, як ми говоримо, граючи в ігри. Тож ми не збираємося цього терпіти. Я думаю, що у нас є хороші шанси вирішити цю проблему
Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що росіяни грають зі США, він зазначив, що ніхто з ним не грає.
"Я намагаюся допомогти". Все наближається до завершення", - додав Трамп.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.
Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.