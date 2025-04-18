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Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине

Киев • УНН

 • 4980 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине

США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны россии против Украины, если одна из сторон будет препятствовать миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Если по каким-то причинам одна из двух сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто откажемся. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. И Марко (Рубио - ред.) прав, говоря, что мы хотим, чтобы это закончилось. Подумайте об этом. Каждый день много людей погибает, как мы говорим, играя в игры. Поэтому мы не собираемся этого терпеть. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы решить эту проблему 

- сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что россияне играют с США, он отметил, что никто с ним не играет.

"Я стараюсь помочь". Все приближается к завершению", - добавил Трамп.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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