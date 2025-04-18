Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине

США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны россии против Украины, если одна из сторон будет препятствовать миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Если по каким-то причинам одна из двух сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто откажемся. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. И Марко (Рубио - ред.) прав, говоря, что мы хотим, чтобы это закончилось. Подумайте об этом. Каждый день много людей погибает, как мы говорим, играя в игры. Поэтому мы не собираемся этого терпеть. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы решить эту проблему