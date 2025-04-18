Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.
США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны россии против Украины, если одна из сторон будет препятствовать миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Если по каким-то причинам одна из двух сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто откажемся. Но, надеюсь, нам не придется этого делать. И Марко (Рубио - ред.) прав, говоря, что мы хотим, чтобы это закончилось. Подумайте об этом. Каждый день много людей погибает, как мы говорим, играя в игры. Поэтому мы не собираемся этого терпеть. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы решить эту проблему
Отвечая на вопрос, считает ли он, что россияне играют с США, он отметил, что никто с ним не играет.
"Я стараюсь помочь". Все приближается к завершению", - добавил Трамп.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.