Axios про погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів: коментарі були "здебільшого спрямовані" на Україну

Погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію, пише видання Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

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Як пише видання, про розчарування Трампа мирним процесом Рубіо розповів на зустрічі з українцями та європейцями в Парижі 17 квітня.

"Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", - сказав європейський дипломат.

Також двоє європейців підтвердили, що Рубіо сказав, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

"Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були здебільшого спрямовані на українців", - ідеться у публікації.

"Джерело, близьке до українського уряду, також заявило, що коментарі Рубіо, схоже, були спрямовані на тиск на Україну. Джерело також стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до припинення військової допомоги США Україні", - пише видання.

Європейські чиновники повідомили, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

"Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців", - зазначило джерело.

Нагадаємо

За даними CNN, державний секретар США Марк Рубіо передавав позицію президента Дональда Трампа своєю заявою про те, що Вашингтон може відмовитися від прагнення виступати посередником між росією та Україною.

Рубіо заявляв, що США готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.

Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України, і це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.