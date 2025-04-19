Axios про погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів: коментарі були "здебільшого спрямовані" на Україну

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 51431 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 72966 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 75652 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 80719 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 115358 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 94455 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 163848 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54240 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142344 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 86324 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+20°
3.3м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Дружня зустріч Мелоні з Трампом була під загрозою через запитання про Україну

18 квітня, 22:37 • 9202 перегляди

В росії ув’язнили 19-річну дівчину за висловлювання проти війни в Україні

18 квітня, 23:03 • 11493 перегляди

В Одесі пролунали вибухи: фіксували дрони

18 квітня, 23:19 • 11513 перегляди

"Має бути знищений": США оприлюднили записки вбивці президента Кеннеді

03:22 • 10943 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

04:13 • 7282 перегляди
Публікації

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

06:00 • 6468 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 51431 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 95419 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 150396 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 163848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Білий дім

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 20454 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 23004 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 24689 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 58604 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 71063 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Twitter

Шахед-136

TikTok

Axios про погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів: коментарі були "здебільшого спрямовані" на Україну

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

За даними Axios, погрози держсекретаря США Рубіо в Парижі вийти з переговорів були спрямовані на Україну, а не росію. Він передав нетерпіння Трампа щодо прогресу, не згадуючи тиск на рф.

Axios про погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів: коментарі були "здебільшого спрямовані" на Україну

Погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію, пише видання Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, про розчарування Трампа мирним процесом Рубіо розповів на зустрічі з українцями та європейцями в Парижі 17 квітня.

"Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", - сказав європейський дипломат.

Також двоє європейців підтвердили, що Рубіо сказав, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

"Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були здебільшого спрямовані на українців", - ідеться у публікації.

"Джерело, близьке до українського уряду, також заявило, що коментарі Рубіо, схоже, були спрямовані на тиск на Україну. Джерело також стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до припинення військової допомоги США Україні", - пише видання.

Європейські чиновники повідомили, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.

"Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців", - зазначило джерело.

Нагадаємо

За даними CNN, державний секретар США Марк Рубіо передавав позицію президента Дональда Трампа своєю заявою про те, що Вашингтон може відмовитися від прагнення виступати посередником між росією та Україною.

Рубіо заявляв, що США готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.

Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України, і це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Париж
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,211.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,601.75