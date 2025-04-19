Axios об угрозах Рубио по выходу США из мирных переговоров: комментарии были "в основном направлены" на Украину

Угрозы госсекретаря США Марко Рубио относительно выхода Вашингтона из мирных переговоров были "в основном направлены" на Украину, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию, пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, о разочаровании Трампа мирным процессом Рубио рассказал на встрече с украинцами и европейцами в Париже 17 апреля.

"Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", - сказал европейский дипломат.

Также двое европейцев подтвердили, что Рубио сказал, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.

"Трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев", - говорится в публикации.

"Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил, что комментарии Рубио, похоже, были направлены на давление на Украину. Источник также обеспокоен тем, что выход Трампа из переговоров может привести к прекращению военной помощи США Украине", - пишет издание.

Европейские чиновники сообщили, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию.

"Сложилось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа, и они направляют его на других игроков", - отметил источник.

Напомним

По данным CNN, государственный секретарь США Марк Рубио передавал позицию президента Дональда Трампа своим заявлением о том, что Вашингтон может отказаться от стремления выступать посредником между россией и Украиной.

Рубио заявлял, что США готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины, и это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Также Трамп говорил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.