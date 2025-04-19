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CNN: заява Рубіо про відхід США від посередництва між Україною та росією відображає позицію Трампа

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Заява держсекретаря США Марка Рубіо про відмову від посередництва відображає позицію президента Трампа, пишуть ЗМІ. Трамп розчарований відсутністю прогресу і не має терпіння до "ігор" сторін.

CNN: заява Рубіо про відхід США від посередництва між Україною та росією відображає позицію Трампа

Державний секретар США Марк Рубіо передавав позицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа своєю заявою про те, що Вашингтон може відмовитися від прагнення виступати посередником між росією та Україною. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

"Джерело, знайоме з переговорами щодо мирного врегулювання в Україні, повідомило, що держсекретар Марко Рубіо "передає думку президента" своїми коментарями про те, що США "підуть геть", якщо не вдасться покласти край російській війні в Україні", - пише видання.

Наголошується, що, характеризуючи позицію адміністрації щодо стану справ у конфлікті, джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп "не має безмежного терпіння до того, що люди стають у позу і грають в ігри".

Рубіо заявляв про "розчарування президента тим, що прогрес у миротворчості не є таким, як він думав, на даний момент".

Співрозмовник СNN також нагадав про три зустрічі посланця Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним, а також численні зустрічі представників США із Президентом України Володимиром Зеленським, на яких обговорювали припинення війни.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Також Трамп казав, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
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