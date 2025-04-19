CNN: заявление Рубио об уходе США от посредничества между Украиной и Россией отражает позицию Трампа

Государственный секретарь США Марк Рубио передавал позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа своим заявлением о том, что Вашингтон может отказаться от стремления выступать посредником между россией и Украиной. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

"Источник, знакомый с переговорами о мирном урегулировании в Украине, сообщил, что госсекретарь Марко Рубио "передает мысль президента" своими комментариями о том, что США "уйдут", если не удастся положить конец российской войне в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что, характеризуя позицию администрации по состоянию дел в конфликте, источник сообщил, что президент США Дональд Трамп "не имеет безграничного терпения к тому, что люди принимают позу и играют в игры".

Рубио заявлял о "разочаровании президента тем, что прогресс в миротворчестве не такой, как он думал, на данный момент".

Собеседник CNN также напомнил о трех встречах посланника Трампа Стива Виткоффа с российским диктатором владимиром путиным, а также многочисленных встречах представителей США с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых обсуждали прекращение войны.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Также Трамп говорил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.