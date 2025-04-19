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У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - New York Post

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров сообщил США, что Украина на 90% поддерживает мирный план президента Дональда Трампа. Решающий шаг теперь за россией, пока в Лондоне готовят решение о полном прекращении огня.

У Трампа говорят о намерении одобрить в Лондоне решение о полном прекращении огня - New York Post

В Лондоне на неделе есть намерение одобрить решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня, и министр обороны Рустем Умеров передал США, что Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Дональда Трампа. Следующий ход за россией. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на источник в администрации Трампа, передает УНН.

Детали

"Министр обороны Украины заявил американским чиновникам, что Киев на 90% поддерживает мирный план президента Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, призванными положить конец российскому вторжению в соседнюю страну", - сказал источник.

Отмечается, что вопрос сейчас заключается в том, присоединится ли москва, которая срывает попытки Трампа достичь полного прекращения огня и заключения мирного соглашения, к этим усилиям.

"На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Тогда мы намерены провести обсуждение с россиянами, а затем сказать: "Хорошо, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны. И как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги", - добавляет источник.

В то же время Рустем Умеров и украинские чиновники выразили предостережения относительно мирного плана, большинство из которых касаются того, где будет проведена линия прекращения огня, что заморозит боевые действия.

"Я думаю, что часть их беспокойства связана с землей... именно с тем, что они называют "де-юре" и "де-факто". "Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отказаться от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что россияне забирают эту землю, и мы ее больше никогда не увидим", - сказал представитель администрации.

По словам высокопоставленного чиновника, чтобы заставить россию сесть за стол переговоров, специальный представитель президента США Стив Виткофф может предложить москве "пряник" в виде ослабления санкций - и, возможно, размораживания арестованных активов.

Напомним

Угрозы госсекретаря США Марко Рубио относительно выхода Вашингтона из мирных переговоров были "по большей части направлены" на Украину, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Также Трамп говорил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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