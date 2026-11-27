Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой генерального секретаря НАТО Марка Рютте в США согласовал с ним ряд вопросов, которые необходимо было донести до американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Одной из ключевых тем стала поставка Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Детали

По словам главы украинского МИД, он лично присутствовал во время разговора Зеленского и Рютте, который состоялся накануне визита генерального секретаря НАТО в Соединенные Штаты. В ходе общения стороны скоординировали позиции и согласовали ключевые сигналы для американского президента.

Одним из приоритетных вопросов было обеспечение Украины ракетами для систем Patriot. Сибига выразил уверенность, что Рютте поднял этот вопрос во время переговоров с Трампом.

Министр также подчеркнул, что президент Украины и генеральный секретарь НАТО поддерживают постоянный контакт, а их разговоры происходят независимо от дипломатических графиков.

"Они происходят постоянно, в любое время, при любых обстоятельствах, когда нужна поддержка, когда нужен обмен мнениями и когда нужны важные решения", – отметил Сибига.

Кроме того, глава украинского МИД анонсировал свою встречу с Рютте в Брюсселе. В ближайшее время Сибига примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, а также в заседании Совета Украина – НАТО.

Напомним

25 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили дипломатические усилия, направленные на прекращение российской войны против Украины, недопущение ее распространения, ситуацию вокруг Ирана, а также укрепление обороноспособности Североатлантического альянса.