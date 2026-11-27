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Авиакомпания Norse Atlantic Airways подала заявление о банкротстве и отменила все запланированные рейсы после того, как резкий рост цен на топливо, вызванный войной в Иране, подорвал её финансовое состояние, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Норвежский авиаперевозчик объявил о своей неплатежеспособности и разместил на веб-сайте сообщение с призывом к клиентам не приезжать в аэропорты — это касается, в частности, пассажиров, оказавшихся далеко от дома. Крах компании произошёл на следующий день после того, как она приостановила выполнение рейсов, предупредив о критическом состоянии своих финансов.

Авиакомпания выполняла бюджетные дальнемагистральные рейсы по всему миру, в частности из лондонского аэропорта Гатвик, а также из США в Европу и Азию. Среди отменённых рейсов — полёты в Таиланд из Гатвика и Манчестера, запланированные на следующий месяц, а также рейсы из Лондона в Южную Африку и США.

Совет директоров Norse пришёл к выводу, что дальнейшая деятельность стала нежизнеспособной. Это произошло после года, в течение которого авиакомпании по всему миру пострадали от стремительного роста цен на нефть: стоимость авиационного топлива удвоилась, а потребительский спрос снизился — всё это на фоне войны в Иране, начавшейся в феврале.

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В заявлении для Ослоской фондовой биржи Эйвинд Роальд, генеральный директор Norse, отметил: "Совет директоров Norse Atlantic Airways AS принял непростое решение подать заявление о банкротстве, несмотря на значительные усилия компании и группы найти выход из ситуации".

"Мы искренне приносим извинения за последствия, с которыми столкнутся наши пассажиры, сотрудники и партнёры".

Он добавил, что материнская группа и британская дочерняя компания Norse (созданная для соблюдения авиационных правил после Brexit) "работают над поиском решения, которое позволило бы продолжить деятельность оставшейся части бизнеса".

Тем не менее все рейсы в Великобритании также были отменены, а продажа билетов — приостановлена.

В сообщении на своём сайте Norse посоветовала пассажирам обращаться к туристическим агентам, сервисам бронирования, страховым компаниям или банкам, выпустившим кредитные карты. При этом в компании ясно дали понять: пассажиры, которые уже находятся в пути, должны действовать самостоятельно и обращаться за помощью в справочные службы аэропортов.

В сообщении говорится: "Мы понимаем, что это нарушит ваши планы на поездку и может оставить некоторых пассажиров далеко от дома. Служба поддержки клиентов больше не работает: связаться с нами по телефону, электронной почте, через чат или социальные сети невозможно". Внезапный конец наступил после того, как Norse объявила, что находится на грани банкротства в четверг утром. В пятницу утром компания сообщила, что арендодатели воздушных судов направили уведомления о расторжении договоров аренды 12 самолётов своего флота.

Компания Norse была основана в 2021 году в попытке повторить модель Norwegian Air, чьи попытки создать новый рынок недорогих дальнемагистральных перевозок завершились пандемией.

Norse ненадолго возродила трансатлантические маршруты, используя те же типы самолётов — Boeing 787 Dreamliner.

Однако в конечном итоге она столкнулась с аналогичной финансовой турбулентностью и этим летом сообщила инвесторам, что рассматривает возможность продажи или слияния, начав программу сокращения расходов на 50 миллионов долларов (38 миллионов фунтов стерлингов), включая сокращение рабочих мест и штата штаб-квартиры в Норвегии.