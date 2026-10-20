Гендиректор Ryanair прогнозирует исторический рост цен на авиабилеты в Европе

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В следующем году в Европе ожидается «самый большой в истории» рост цен на авиабилеты, заявил во вторник генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири. Это связано, в частности, с тем, что большинство авиакомпаний не застраховались от роста стоимости авиационного топлива, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По прогнозу О'Лири, в следующем году количество доступных мест на рейсах сократится из-за банкротств и поглощений авиакомпаний. В сочетании с отсутствием хеджирования (фиксации цен) на топливо это приведет к повышению стоимости билетов на 20%.

«В следующем году в Европе цены на авиабилеты вырастут — думаю, на 10, 15, а возможно, и на 20%. Я бы сказал, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим самое большое в истории Европы повышение цен на авиаперевозки», — отметил О'Лири во время пресс-конференции в Брюсселе.

Конфликт с участием Ирана вызвал резкий рост цен на авиационное топливо, что существенно сократило прибыльность авиакомпаний, не принявших меры для защиты от таких колебаний.

О'Лири сообщил, что Ryanair и другие европейские перевозчики имеют надежные соглашения о фиксации цен на топливо на 2026 год. В частности, крупнейшая авиакомпания Европы (Ryanair) застраховала 80% своих потребностей в топливе по цене 67 долларов за баррель (по состоянию на конец февраля, когда начался конфликт).

В то же время, по словам гендиректора Ryanair, на период после апреля 2027 года большинство европейских авиакомпаний практически не имеют зафиксированных цен на топливо. В случае с Ryanair лишь 15% расходов на топливо на следующий год зафиксировано на уровне 85 долларов за баррель, тогда как текущие рыночные цены (спотовые цены) примерно вдвое выше.

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Добавим

О'Лири прибыл в Брюссель, чтобы объявить о сокращении 20 маршрутов и более миллиона мест на рейсах из Бельгии в рамках зимнего расписания авиакомпании. Это решение стало ответом на планы бельгийских властей повысить авиационный налог: с января он должен вырасти с нынешних 2 евро до 7 евро. Ветеран отрасли также выразил оптимизм по поводу того, что сертификация самолета Boeing 737 MAX 10 в США будет завершена уже в этом месяце. Это позволит авиакомпании Ryanair получить 16 таких самолетов в начале 2027 года.

«В Boeing надеются, что новый самолет — MAX 10 — пройдет сертификацию до конца октября... Мы настроены довольно оптимистично и считаем, что этот срок будет соблюден», — сообщил О'Лири агентству Reuters.

Ожидается, что во вторник министр транспорта США Шон Даффи объявит о том, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило эксплуатацию самолета 737 MAX 10 — процесс, который существенно затянулся из-за сбоя в навигационном программном обеспечении, угрожавшего дальнейшими задержками сертификации.

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