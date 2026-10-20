Гендиректор Ryanair прогнозирует исторический рост цен на авиабилеты в Европе

$45.000.1450.530.03
ukenru
17:50 • 12278 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море
17:36 • 12279 просмотра
Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло
Эксклюзив
17:23 • 12423 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
16:52 • 6566 просмотра
НАТО направит самолёты и беспилотники в Чёрное море после атак на судоходство
15:36 • 15010 просмотра
Отпуск военнослужащих за границей: какие документы нужно подготовить для выезда
15:21 • 14091 просмотра
В Киеве частично обесточены четыре района из-за атаки РФ — где приостановлено движение электротранспорта
14:43 • 12442 просмотра
В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США ВиткоффомPhoto
Эксклюзив
13:26 • 14971 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 14188 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 21301 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
78%
761мм
Популярные новости
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине20 октября, 10:17 • 26657 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto20 октября, 10:39 • 28665 просмотра
Рубио заявил, что США должны сопоставлять потребность Украины в ракетах ПВО с другими20 октября, 11:44 • 16242 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo20 октября, 12:13 • 25693 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18179 просмотра
публикации
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море17:50 • 12263 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
17:23 • 12412 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18409 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 21299 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto20 октября, 12:15 • 21299 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Йонас Гар Стере
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Осло
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Настоящий позор" — профессиональная модель раскритиковала выход Кайли Дженнер для Victoria's Secret18:40 • 2 просмотра
В 2028 году в Ливерпуле откроется масштабный музей группы The BeatlesPhoto15:55 • 8294 просмотра
Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизниPhoto15:13 • 10242 просмотра
Космический телескоп Euclid впервые обнаружил новую кометуPhoto14:06 • 10725 просмотра
Звезда культовых сериалов Эпплгейт призналась, что ей неправильно поставили тяжёлый диагнозVideo13:50 • 10544 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
The New York Times
Социальная сеть

Гендиректор Ryanair прогнозирует исторический рост цен на авиабилеты в Европе

Киев • УНН

 • 2830 просмотра

Гендиректор Ryanair ожидает подорожания авиабилетов в Европе на 10–20% из-за дефицита мест и высоких цен на топливо. Компания сократит 20 маршрутов из Бельгии.

Гендиректор Ryanair прогнозирует исторический рост цен на авиабилеты в Европе
Фото: Magnific

В следующем году в Европе ожидается «самый большой в истории» рост цен на авиабилеты, заявил во вторник генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири. Это связано, в частности, с тем, что большинство авиакомпаний не застраховались от роста стоимости авиационного топлива, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По прогнозу О'Лири, в следующем году количество доступных мест на рейсах сократится из-за банкротств и поглощений авиакомпаний. В сочетании с отсутствием хеджирования (фиксации цен) на топливо это приведет к повышению стоимости билетов на 20%.

«В следующем году в Европе цены на авиабилеты вырастут — думаю, на 10, 15, а возможно, и на 20%. Я бы сказал, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим самое большое в истории Европы повышение цен на авиаперевозки», — отметил О'Лири во время пресс-конференции в Брюсселе.

Конфликт с участием Ирана вызвал резкий рост цен на авиационное топливо, что существенно сократило прибыльность авиакомпаний, не принявших меры для защиты от таких колебаний.

О'Лири сообщил, что Ryanair и другие европейские перевозчики имеют надежные соглашения о фиксации цен на топливо на 2026 год. В частности, крупнейшая авиакомпания Европы (Ryanair) застраховала 80% своих потребностей в топливе по цене 67 долларов за баррель (по состоянию на конец февраля, когда начался конфликт).

В то же время, по словам гендиректора Ryanair, на период после апреля 2027 года большинство европейских авиакомпаний практически не имеют зафиксированных цен на топливо. В случае с Ryanair лишь 15% расходов на топливо на следующий год зафиксировано на уровне 85 долларов за баррель, тогда как текущие рыночные цены (спотовые цены) примерно вдвое выше.

Ryanair меняет правила для пассажиров с багажом — что будет действовать с 10 ноября14.10.26, 11:40 • 4668 просмотров

Добавим

О'Лири прибыл в Брюссель, чтобы объявить о сокращении 20 маршрутов и более миллиона мест на рейсах из Бельгии в рамках зимнего расписания авиакомпании. Это решение стало ответом на планы бельгийских властей повысить авиационный налог: с января он должен вырасти с нынешних 2 евро до 7 евро. Ветеран отрасли также выразил оптимизм по поводу того, что сертификация самолета Boeing 737 MAX 10 в США будет завершена уже в этом месяце. Это позволит авиакомпании Ryanair получить 16 таких самолетов в начале 2027 года.

«В Boeing надеются, что новый самолет — MAX 10 — пройдет сертификацию до конца октября... Мы настроены довольно оптимистично и считаем, что этот срок будет соблюден», — сообщил О'Лири агентству Reuters.

Ожидается, что во вторник министр транспорта США Шон Даффи объявит о том, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрило эксплуатацию самолета 737 MAX 10 — процесс, который существенно затянулся из-за сбоя в навигационном программном обеспечении, угрожавшего дальнейшими задержками сертификации.

Глава Ryanair заявил, что авиабилеты летом 2027 года могут подорожать на 10–20%23.09.26, 20:17 • 5352 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Тарифы
Законы
Санкции
Техника
Энергетика
Ryanair
Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации
Боинг
Reuters
Брюссель
Бельгия
Европа
Иран