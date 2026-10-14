Ryanair меняет правила для пассажиров с багажом — что будет действовать с 10 ноября
Киев • УНН
С 10 ноября стойки регистрации и сдачи багажа Ryanair будут закрываться за час до вылета. Для пассажиров только с ручной кладью правила не изменятся.
Для пассажиров Ryanair меняется порядок прохождения процедур в аэропортах: с 10 ноября стойки регистрации и сдачи багажа будут закрываться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут. Как отмечается в пресс-релизе, это должно помочь избежать ситуаций, когда пассажиры пропускают рейсы из-за прохождения контроля безопасности или паспортного контроля, пишет УНН.
Детали
Хотя только 20% пассажиров Ryanair путешествуют с зарегистрированным багажом, авиакомпания хочет предоставить им больше времени. Особенно в часы пик путешественники часто сталкиваются с длинными очередями в аэропортах. Для подавляющего большинства пассажиров всё останется без изменений. 80% путешествуют только с ручной кладью, регистрируются онлайн и направляются непосредственно к выходу на посадку. Для них новые правила ничего не меняют.
Пассажирам также будут помогать технические решения: к осени более чем в 95% аэропортов планируют установить стойки самообслуживания. Там можно будет самостоятельно зарегистрировать багаж, что позволит сократить очереди у стоек и сэкономить время.
Пассажирам, которые не сдают багаж и путешествуют только с ручной кладью, в Ryanair необходимо соблюдать следующие правила:
- небольшая личная вещь. Все тарифы Ryanair предусматривают бесплатную перевозку одной небольшой личной вещи размером не более 40 × 30 × 20 см. Она должна помещаться под сиденьем впереди. Например, это может быть дамская сумка или сумка для ноутбука;
- приоритетная посадка и два места ручной клади. За дополнительную плату можно приобрести услугу Priority, которая позволяет взять с собой ещё одно место ручной клади весом до 10 кг и размером не более 55 × 40 × 20 см. Его нужно разместить на багажной полке над сиденьями. Также услуга предусматривает приоритетную посадку;
- для младенцев. Для детей в возрасте от 8 дней до 23 месяцев разрешено бесплатно перевозить два предмета детского оборудования на одного ребёнка. Если младенец путешествует на коленях у взрослого, дополнительно можно взять сумку для детских вещей весом до 5 кг и размером не более 45 × 35 × 20 см. Отдельная норма бесплатного багажа для самого ребёнка не предусмотрена.
У выхода на посадку действует следующее правило: если ручная кладь не помещается в измеритель багажа, её могут не разрешить взять на борт или за дополнительную плату перевезти в грузовом отсеке самолёта.
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