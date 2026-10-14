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Ryanair змінює правила для пасажирів із багажем - що діятиме з 10 листопада

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Із 10 листопада стійки реєстрації та здавання багажу Ryanair закриватимуть за годину до вильоту. Для пасажирів лише з ручною поклажею правила не зміняться.

Ryanair змінює правила для пасажирів із багажем - що діятиме з 10 листопада

Для пасажирів Ryanair змінюється порядок проходження процедур в аеропортах: із 10 листопада стійки реєстрації та здавання багажу закриватимуть за 60 хвилин до вильоту замість нинішніх 40 хвилин. Як зазначається в пресрелізі, це має допомогти уникнути ситуацій, коли пасажири пропускають рейси через проходження контролю безпеки або паспортного контролю, пише УНН.

Деталі

Хоча лише 20% пасажирів Ryanair подорожують із зареєстрованим багажем, авіакомпанія хоче надати їм більше часу. Особливо в години пік мандрівники часто стикаються з довгими чергами в аеропортах. Для переважної більшості пасажирів усе залишиться без змін. 80% подорожують лише з ручною поклажею, реєструються онлайн і прямують безпосередньо до виходу на посадку. Для них нові правила нічого не змінюють.

Пасажирам також допомагатимуть технічні рішення: до осені в понад 95% аеропортів мають встановити стійки самообслуговування. Там можна буде самостійно зареєструвати багаж, що дасть змогу скоротити черги біля стійок і заощадити час.

Пасажирам, які не здають багаж і подорожують лише з ручною поклажею, у Ryanair потрібно дотримуватися таких правил:

  • невелика особиста річ. Усі тарифи Ryanair передбачають безкоштовне перевезення однієї невеликої особистої речі розміром не більше ніж 40 × 30 × 20 см. Вона має поміщатися під сидінням попереду. Наприклад, це може бути дамська сумка або сумка для ноутбука;
    • пріоритетна посадка та дві одиниці ручної поклажі. За додаткову плату можна придбати послугу Priority, яка дозволяє взяти із собою ще одну одиницю ручної поклажі вагою до 10 кг і розміром не більше ніж 55 × 40 × 20 см. Її потрібно розмістити на полиці для багажу над сидіннями. Також послуга передбачає пріоритетну посадку;
      • для немовлят. Для дітей віком від 8 днів до 23 місяців дозволено безкоштовно перевозити два предмети дитячого спорядження на одну дитину. Якщо немовля подорожує на колінах у дорослого, додатково можна взяти сумку для дитячих речей вагою до 5 кг і розміром не більше ніж 45 × 35 × 20 см. Окремої норми безкоштовного багажу для самої дитини не передбачено.

        На виході на посадку діє таке правило: якщо ручна поклажа не поміщається у вимірювач багажу, її можуть не дозволити взяти на борт або за додаткову плату перевезти у вантажному відсіку літака.

        Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%23.09.26, 20:17 • 5336 переглядiв

        Ольга Розгон

        Світ
        Ryanair