Гендиректор Ryanair прогнозує історичне зростання цін на авіаквитки в Європі

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Наступного року в Європі очікується "найбільше в історії" зростання цін на авіаквитки, заявив у вівторок генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі. Це пов'язано, зокрема, з тим, що більшість авіакомпаній не застрахувалися від зростання вартості авіаційного пального, передає УНН із посиланням на Reuters.

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За прогнозом О'Лірі, наступного року кількість доступних місць на рейсах зменшиться через банкрутства та поглинання авіакомпаній. У поєднанні з відсутністю хеджування (фіксації цін) на пальне, це призведе до підвищення вартості квитків на 20%.

"Наступного року в Європі ціни на авіаквитки зростуть — гадаю, на 10, 15, а можливо, й на 20%. Я б сказав, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо найбільше в історії Європи підвищення цін на авіаперевезення", — зазначив О'Лірі під час пресконференції в Брюсселі.

Конфлікт за участю Ірану спричинив різке зростання цін на авіапальне, що суттєво скоротило прибутковість авіакомпаній, які не вжили заходів для захисту від таких коливань.

О'Лірі повідомив, що Ryanair та інші європейські перевізники мають надійні угоди щодо фіксації цін на пальне на 2026 рік. Зокрема, найбільша авіакомпанія Європи (Ryanair) застрахувала 80% своїх потреб у пальному за ціною 67 доларів за барель (станом на кінець лютого, коли розпочався конфлікт).

Водночас, за словами гендиректора Ryanair, на період після квітня 2027 року більшість європейських авіакомпаній майже не мають зафіксованих цін на пальне. У випадку з Ryanair, лише 15% витрат на пальне на наступний рік зафіксовано на рівні 85 доларів за барель, тоді як поточні ринкові ціни (спотові ціни) приблизно вдвічі вищі.

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О'Лірі прибув до Брюсселя, щоб оголосити про скорочення 20 маршрутів та понад мільйона місць на рейсах із Бельгії в рамках зимового розкладу авіакомпанії. Це рішення стало відповіддю на плани бельгійської влади підвищити авіаційний податок: із січня він має зрости з нинішніх 2 євро до 7 євро. Ветеран галузі також висловив оптимізм щодо того, що сертифікація літака Boeing 737 MAX 10 у США буде завершена вже цього місяця. Це дозволить авіакомпанії Ryanair отримати 16 таких літаків на початку 2027 року.

"У Boeing сподіваються, що новий літак — MAX 10 — пройде сертифікацію до кінця жовтня... Ми досить оптимістично налаштовані, що цей термін буде дотримано", — повідомив О'Лірі агентству Reuters.

Очікується, що у вівторок міністр транспорту США Шон Даффі оголосить про те, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило експлуатацію літака 737 MAX 10 — процес, який суттєво затягнувся через збій у навігаційному програмному забезпеченні, що загрожував подальшими затримками сертифікації.

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