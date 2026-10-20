Гендиректор Ryanair прогнозує історичне зростання цін на авіаквитки в Європі

$45.000.1450.530.03
ukenru
Ексклюзив
13:26 • 2854 перегляди
ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето
13:15 • 3534 перегляди
Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля
Ексклюзив
13:08 • 5632 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
13:01 • 2758 перегляди
Рубіо запевнив Зеленського: Трамп не віддавав наказів, щоб завдати шкоди Україні - Axios
12:40 • 7560 перегляди
Червоне полярне сяйво помітили над "Вернадським", а ще у кадр потрапили дві сусідні галактикиPhoto
12:15 • 11199 перегляди
Від вагітності до першого дня народження - які виплати можна отримати та як подати заявуPhoto
Ексклюзив
10:25 • 13881 перегляди
Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог
20 жовтня, 07:45 • 21245 перегляди
ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти
20 жовтня, 06:49 • 21251 перегляди
Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink
20 жовтня, 06:46 • 18210 перегляди
Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства через полонених КНДР - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
4.5м/с
60%
760мм
Популярнi новини
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц20 жовтня, 04:15 • 28404 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах20 жовтня, 06:17 • 29100 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto20 жовтня, 07:38 • 26274 перегляди
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні10:17 • 17578 перегляди
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto10:39 • 14599 перегляди
Публікації
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль13:37 • 1444 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
13:08 • 5650 перегляди
Від вагітності до першого дня народження - які виплати можна отримати та як подати заявуPhoto12:15 • 11205 перегляди
Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонатіPhotoVideo12:13 • 10480 перегляди
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto10:39 • 14698 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Японія
Реклама
УНН Lite
Зірка культових серіалів Епплгейт зізналася, що їй неправильно поставили важкий діагноз13:50 • 190 перегляди
Червоне полярне сяйво помітили над "Вернадським", а ще у кадр потрапили дві сусідні галактикиPhoto12:40 • 7564 перегляди
Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонатіPhotoVideo12:13 • 10473 перегляди
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 47050 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 41216 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
MIM-104 Patriot
Truth Social
Фільм

Гендиректор Ryanair прогнозує історичне зростання цін на авіаквитки в Європі

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Гендиректор Ryanair очікує подорожчання авіаквитків у Європі на 10–20% через дефіцит місць і високі ціни на пальне. Компанія скоротить 20 маршрутів із Бельгії.

Гендиректор Ryanair прогнозує історичне зростання цін на авіаквитки в Європі
Фото: Magnific

Наступного року в Європі очікується "найбільше в історії" зростання цін на авіаквитки, заявив у вівторок генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі. Це пов'язано, зокрема, з тим, що більшість авіакомпаній не застрахувалися від зростання вартості авіаційного пального, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За прогнозом О'Лірі, наступного року кількість доступних місць на рейсах зменшиться через банкрутства та поглинання авіакомпаній. У поєднанні з відсутністю хеджування (фіксації цін) на пальне, це призведе до підвищення вартості квитків на 20%.

"Наступного року в Європі ціни на авіаквитки зростуть — гадаю, на 10, 15, а можливо, й на 20%. Я б сказав, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо найбільше в історії Європи підвищення цін на авіаперевезення", — зазначив О'Лірі під час пресконференції в Брюсселі.

Конфлікт за участю Ірану спричинив різке зростання цін на авіапальне, що суттєво скоротило прибутковість авіакомпаній, які не вжили заходів для захисту від таких коливань.

О'Лірі повідомив, що Ryanair та інші європейські перевізники мають надійні угоди щодо фіксації цін на пальне на 2026 рік. Зокрема, найбільша авіакомпанія Європи (Ryanair) застрахувала 80% своїх потреб у пальному за ціною 67 доларів за барель (станом на кінець лютого, коли розпочався конфлікт).

Водночас, за словами гендиректора Ryanair, на період після квітня 2027 року більшість європейських авіакомпаній майже не мають зафіксованих цін на пальне. У випадку з Ryanair, лише 15% витрат на пальне на наступний рік зафіксовано на рівні 85 доларів за барель, тоді як поточні ринкові ціни (спотові ціни) приблизно вдвічі вищі.

Ryanair змінює правила для пасажирів із багажем - що діятиме з 10 листопада14.10.26, 11:40 • 4664 перегляди

Додамо

О'Лірі прибув до Брюсселя, щоб оголосити про скорочення 20 маршрутів та понад мільйона місць на рейсах із Бельгії в рамках зимового розкладу авіакомпанії. Це рішення стало відповіддю на плани бельгійської влади підвищити авіаційний податок: із січня він має зрости з нинішніх 2 євро до 7 євро. Ветеран галузі також висловив оптимізм щодо того, що сертифікація літака Boeing 737 MAX 10 у США буде завершена вже цього місяця. Це дозволить авіакомпанії Ryanair отримати 16 таких літаків на початку 2027 року.

"У Boeing сподіваються, що новий літак — MAX 10 — пройде сертифікацію до кінця жовтня... Ми досить оптимістично налаштовані, що цей термін буде дотримано", — повідомив О'Лірі агентству Reuters.

Очікується, що у вівторок міністр транспорту США Шон Даффі оголосить про те, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) схвалило експлуатацію літака 737 MAX 10 — процес, який суттєво затягнувся через збій у навігаційному програмному забезпеченні, що загрожував подальшими затримками сертифікації.

Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%23.09.26, 20:17 • 5350 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Тарифи
Закони
Санкції
Техніка
Енергетика
Ryanair
Boeing 737 MAX
Федеральне авіаційне управління США
Boeing
Reuters
Брюссель
Бельгія
Європа
Іран