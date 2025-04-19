США готові "визнати" Крим російським - Bloomberg

Сполучені Штати Америки готові визнати "російський контроль" над анексованим Кримом. Йдеться про "розширену мирну угоду" між москвою та Києвом, проте конкретні умови не наводяться. Про це інформує видання Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що ця пропозиція заморозить лінію фронту. При цьому більшість української території, наразі окупованої росією, залишиться під контролем москви, а прагнення Києва вступити до НАТО буде знято з порядку денного.

Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і пролунала після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили в п'ятницю, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль за посередництвом у встановленні миру, якщо прогресу не буде досягнуто швидко - пише Bloomberg.

"Це може підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією москві", - йдеться у дописі.

Як повідомляє Bloomberg, цей крок "був би благом" для кремлівського диктатора путіна, котрий давно домагається міжнародного визнання російського суверенітету в Криму. Путін поки що відмовляється погодитися на пропозицію Трампа про широку мирну угоду.

Джерела видання заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Білий дім та Держдепартамент не відповіли на запит про коментар. Чиновник США, знайомий із переговорами, на питання щодо можливості визнання Криму відмовився коментувати деталі переговорів.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше.

У МЗС прокоментували заяву спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа про "п’ять територій" у межах мирної угоди з рф. У відомстві наголосили: позиція України незмінна - країна ніколи не визнає жодних вкрадених територій.

У Криму окупанти знищили або пошкодили понад 200 пам’яток археології - представництво президента в АРК