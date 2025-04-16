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У МЗС відповіли на заяву спецпосланця Трампа щодо "п’яти територій": позиція України незмінна

Київ • УНН

 • 7824 перегляди

У МЗС відповіли на заяву спецпосланця Трампа про "п’ять територій". Україна не визнає вкрадені землі як російські та не погодиться на обмеження обороноздатності.

У МЗС відповіли на заяву спецпосланця Трампа щодо "п’яти територій": позиція України незмінна

У МЗС прокоментували заяву спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа про "п’ять територій" у межах мирної угоди з рф. У відомстві наголосили: позиція України незмінна - країна ніколи не визнає жодних вкрадених територій. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Перший момент: Україна ніколи не визнає жодних вкрадених росією територій, як російських. Номер один. Номер два: Україна ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності, своїх збройних сил або військової допомоги від партнерів. Це номер два. І номер три, Україна ніколи, тобто жодна третя країна не має право вето в виборі України, в якій альянси союзи і вступати

- підкреслив Тихий.

За словами речника, ці принципи базуються не лише на політичній волі України, а й на міжнародному праві та Статуті ООН.

А коли росія висуває якісь свої вимоги про регіони, про якісь заборони Україні вступу кудись, про якісь обмеження українських Збройних Сил, про ще якісь закони внутрішньоукраїнські і так далі, і тому подібне - все це не є легітимним за визначенням. росія не має права підтримувати ці речі, вона не має права, в принципі, висувати ці вимоги

- додав речник.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше.

Аліна Волянська

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