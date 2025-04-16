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В МИД ответили на заявление спецпосланника Трампа относительно "пяти территорий": позиция Украины неизменна

Киев • УНН

 • 4170 просмотра

В МИД ответили на заявление спецпосланника Трампа о "пяти территориях". Украина не признает украденные земли как российские и не согласится на ограничение обороноспособности.

В МИД ответили на заявление спецпосланника Трампа относительно "пяти территорий": позиция Украины неизменна

В МИД прокомментировали заявление спецпосланника Дональда Трампа Стива Виткоффа о "пяти территориях" в рамках мирного соглашения с рф. В ведомстве подчеркнули: позиция Украины неизменна - страна никогда не признает никаких украденных территорий. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Первый момент: Украина никогда не признает никаких украденных россией территорий, как российских. Номер один. Номер два: Украина никогда не согласится на какое-либо ограничение своей обороноспособности, своих вооруженных сил или военной помощи от партнеров. Это номер два. И номер три, Украина никогда, то есть ни одна третья страна не имеет право вето в выборе Украины, в какие альянсы союзы и вступать

- подчеркнул Тихий.

По словам спикера, эти принципы базируются не только на политической воле Украины, но и на международном праве и Уставе ООН.

А когда россия выдвигает какие-то свои требования о регионах, о каких-то запретах Украине вступления куда-то, о каких-то ограничениях украинских Вооруженных Сил, о еще каких-то законах внутриукраинских и так далее, и тому подобное - все это не является легитимным по определению. россия не имеет права поддерживать эти вещи, она не имеет права, в принципе, выдвигать эти требования

- добавил спикер.

Напомним

Ранее УНН писал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который принимает участие в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем есть гораздо больше.

Алина Волянская

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