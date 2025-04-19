США готовы "признать" Крым российским - Bloomberg

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 37754 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 53196 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 64729 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 69814 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 106578 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 92032 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 155997 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 53999 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 138365 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85147 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.8м/с
51%
751 мм
Популярные новости

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 21625 просмотра

Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на фоне обвинений Пекина в вооружении рф

18 апреля, 13:25 • 23974 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 19457 просмотра

В поезде Сумы-Киев произошел пожар, погиб железнодорожник

18 апреля, 15:04 • 13003 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 16098 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 37749 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 88711 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 144398 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 155994 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 138363 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умєров

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 16140 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 19501 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 21672 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 55632 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 68240 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

MIM-104 Patriot

Хранитель

Нью-Йорк Таймс

США готовы "признать" Крым российским - Bloomberg

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Издание Bloomberg сообщает, что США могут признать российский контроль над Крымом в потенциальном мирном соглашении. Это предложение может заморозить линию фронта, оставив большинство оккупированных территорий РФ, и снять вопрос членства Украины в НАТО.

США готовы "признать" Крым российским - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки готовы признать "российский контроль" над аннексированным Крымом. Речь идет о "расширенном мирном соглашении" между москвой и Киевом, однако конкретные условия не приводятся. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это предложение заморозит линию фронта. При этом большинство украинской территории, сейчас оккупированной россией, останется под контролем москвы, а стремление Киева вступить в НАТО будет снято с повестки дня.

Потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и прозвучала после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресса не будет достигнуто быстро

- пишет Bloomberg.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию москве", - говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, этот шаг "был бы благом" для кремлевского диктатора путина, который давно добивается международного признания российского суверенитета в Крыму. Путин пока отказывается согласиться на предложение Трампа о широком мирном соглашении.

Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос о комментарии. Чиновник США, знакомый с переговорами, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать детали переговоров.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем гораздо больше.

В МИД прокомментировали заявление спецпосланника Дональда Трампа Стива Виткоффа о "пяти территориях" в рамках мирного соглашения с рф. В ведомстве подчеркнули: позиция Украины неизменна - страна никогда не признает никаких украденных территорий. 

В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК18.04.25, 14:38 • 6200 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Bloomberg L.P.
NATO
Дональд Трамп
Крым
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Киев
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,519.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,592.52