США готовы "признать" Крым российским - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки готовы признать "российский контроль" над аннексированным Крымом. Речь идет о "расширенном мирном соглашении" между москвой и Киевом, однако конкретные условия не приводятся. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это предложение заморозит линию фронта. При этом большинство украинской территории, сейчас оккупированной россией, останется под контролем москвы, а стремление Киева вступить в НАТО будет снято с повестки дня.

Потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и прозвучала после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресса не будет достигнуто быстро - пишет Bloomberg.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию москве", - говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, этот шаг "был бы благом" для кремлевского диктатора путина, который давно добивается международного признания российского суверенитета в Крыму. Путин пока отказывается согласиться на предложение Трампа о широком мирном соглашении.

Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос о комментарии. Чиновник США, знакомый с переговорами, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать детали переговоров.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в нем гораздо больше.

В МИД прокомментировали заявление спецпосланника Дональда Трампа Стива Виткоффа о "пяти территориях" в рамках мирного соглашения с рф. В ведомстве подчеркнули: позиция Украины неизменна - страна никогда не признает никаких украденных территорий.

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