В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК

За годы оккупации более 200 памятников археологии были значительно повреждены или уничтожены в Крыму. Речь идет о не менее 80 курганах, более 40 поселениях и городищах и 20 грунтовых некрополях. Об этом в День памятников истории и культуры Украины сообщает представительство президента Украины в АР Крым, пишет УНН.

Среди них - уникальные погребальные комплексы возле села Отаркой (Фронтовое), некрополь Херсонеса Таврического, могильник с кремациями в с. Вранаутка (Гончарное), элитарные курганы в нижнем течении р. Джарджава (Керченский полуостров). Предметы из таких раскопок также были присвоены российскими оккупационными органами администрации. Десятки объектов, территория которых была захвачена войсками рф, были уничтожены без проведения каких-либо обследований (Панское городище и могильник, крепость Арабат, крепость Ор-Капу и город Ор) - говорится в сообщении.

21 мая 2014 года, сообщает представительство президента, оккупанты присвоили все недвижимые памятники, которые находились на государственном учете Украины. В течение следующих 10 лет оккупационные администрации музеев и органы управления вносили объекты в российские реестры, записывая их в свою собственность, часто пренебрегая ценностью таких объектов: не выполняли требования по сохранению объекта ЮНЕСКО Херсонеса Таврического, начали ремонтные работы на территории Бахчисарайского дворца.

"После оккупации Крыма в 2014 году россия начала так называемую „реставрацию" Ханского дворца, которая фактически является его уничтожением. Большая ханская мечеть пострадала больше всего: снят аутентичный резной потолок из орехового дерева, уничтожен плафон из телячьей кожи, инкрустированный золотом, бесследно исчезла старинная деревянная люстра", - говорится в сообщении.

57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины