В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
13:41 • 5322 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 11053 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

10:59 • 23413 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
08:50 • 63181 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 60866 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 107779 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 44691 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 106903 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 75229 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 166863 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+24°
5.4м/с
23%
Популярные новости

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

18 апреля, 04:28 • 79857 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 51737 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82048 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 23983 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

09:36 • 33438 просмотра
публикации

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 22520 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 82618 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 107786 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 106909 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 166867 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Скотт Бессент

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Вашингтон

Китай

Реклама
УНН Lite

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 506 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 3584 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

10:07 • 21460 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

09:33 • 24358 просмотра

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 52113 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

БМ-27 "Ураган"

В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК

Киев • УНН

 • 3956 просмотра

За время оккупации Крыма россиянами было повреждено или уничтожено более 200 памятников археологии. Также оккупанты присвоили недвижимые памятники, которые находились на государственном учете Украины.

В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК

За годы оккупации более 200 памятников археологии были значительно повреждены или уничтожены в Крыму. Речь идет о не менее 80 курганах, более 40 поселениях и городищах и 20 грунтовых некрополях. Об этом в День памятников истории и культуры Украины сообщает представительство президента Украины в АР Крым, пишет УНН.

Среди них - уникальные погребальные комплексы возле села Отаркой (Фронтовое), некрополь Херсонеса Таврического, могильник с кремациями в с. Вранаутка (Гончарное), элитарные курганы в нижнем течении р. Джарджава (Керченский полуостров). Предметы из таких раскопок также были присвоены российскими оккупационными органами администрации. Десятки объектов, территория которых была захвачена войсками рф, были уничтожены без проведения каких-либо обследований (Панское городище и могильник, крепость Арабат, крепость Ор-Капу и город Ор)

- говорится в сообщении.

21 мая 2014 года, сообщает представительство президента, оккупанты присвоили все недвижимые памятники, которые находились на государственном учете Украины. В течение следующих 10 лет оккупационные администрации музеев и органы управления вносили объекты в российские реестры, записывая их в свою собственность, часто пренебрегая ценностью таких объектов: не выполняли требования по сохранению объекта ЮНЕСКО Херсонеса Таврического, начали ремонтные работы на территории Бахчисарайского дворца.

"После оккупации Крыма в 2014 году россия начала так называемую „реставрацию" Ханского дворца, которая фактически является его уничтожением. Большая ханская мечеть пострадала больше всего: снят аутентичный резной потолок из орехового дерева, уничтожен плафон из телячьей кожи, инкрустированный золотом, бесследно исчезла старинная деревянная люстра", - говорится в сообщении.

57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины11.01.25, 23:52 • 37915 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКультура
ЮНЕСКО
Крым
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,566.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,594.14