В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК
Киев • УНН
За время оккупации Крыма россиянами было повреждено или уничтожено более 200 памятников археологии. Также оккупанты присвоили недвижимые памятники, которые находились на государственном учете Украины.
За годы оккупации более 200 памятников археологии были значительно повреждены или уничтожены в Крыму. Речь идет о не менее 80 курганах, более 40 поселениях и городищах и 20 грунтовых некрополях. Об этом в День памятников истории и культуры Украины сообщает представительство президента Украины в АР Крым, пишет УНН.
Среди них - уникальные погребальные комплексы возле села Отаркой (Фронтовое), некрополь Херсонеса Таврического, могильник с кремациями в с. Вранаутка (Гончарное), элитарные курганы в нижнем течении р. Джарджава (Керченский полуостров). Предметы из таких раскопок также были присвоены российскими оккупационными органами администрации. Десятки объектов, территория которых была захвачена войсками рф, были уничтожены без проведения каких-либо обследований (Панское городище и могильник, крепость Арабат, крепость Ор-Капу и город Ор)
21 мая 2014 года, сообщает представительство президента, оккупанты присвоили все недвижимые памятники, которые находились на государственном учете Украины. В течение следующих 10 лет оккупационные администрации музеев и органы управления вносили объекты в российские реестры, записывая их в свою собственность, часто пренебрегая ценностью таких объектов: не выполняли требования по сохранению объекта ЮНЕСКО Херсонеса Таврического, начали ремонтные работы на территории Бахчисарайского дворца.
"После оккупации Крыма в 2014 году россия начала так называемую „реставрацию" Ханского дворца, которая фактически является его уничтожением. Большая ханская мечеть пострадала больше всего: снят аутентичный резной потолок из орехового дерева, уничтожен плафон из телячьей кожи, инкрустированный золотом, бесследно исчезла старинная деревянная люстра", - говорится в сообщении.
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