57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины
Киев • УНН
В Государственный реестр недвижимых памятников Украины добавлено 57 объектов культурного наследия Закарпатской области. Теперь реестр включает 163 памятника местного и национального значения в регионе.
Госреестр недвижимых памятников Украины пополнили еще 57 закарпатских объектов культурного наследия. Об этом сообщили на сайте Департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в соответствии с приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины № 935 в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения занесено 57 объектов культурного наследия в Закарпатской области.
Среди памятников - объекты архитектуры и градостроительства:
Береговского района:
- Береговская городская территориальная община - 16 объектов;
- Виноградовская городская территориальная община - 4 объекта;
- Пийтерфолвовская сельская территориальная община - 1 объект.
Мукачевского района:
- Мукачевская городская территориальная община - 13 объектов;
- Чинадиевская поселковая территориальная община - 1 объект;
- Нижневоротская сельская территориальная община - 1 объект.
Ужгородского района:
- Ужгородская городская территориальная община - 15 объектов;
- Костринская сельская территориальная община - 1 объект.
Хустского района:
- Хустская городская территориальная община - 1 объект;
- Вышковская поселковая территориальная община - 1 объект;
- Довжанская сельская территориальная община - 3 объекта.
Объекты занесены в Государственный реестр согласно действующему законодательству и на основании соответствующих представлений департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации - областной военной администрации и экспертных заключений центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия
По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2025 года Государственный реестр включает уже 163 памятника местного и национального значения, расположенные на территории Закарпатской области.
Напомним
Бабий Яр и Одесский литературный музей добавлены в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. Ранее в этот список уже было внесено 25 украинских объектов культурного наследия.