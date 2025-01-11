57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины

Госреестр недвижимых памятников Украины пополнили еще 57 закарпатских объектов культурного наследия. Об этом сообщили на сайте Департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в соответствии с приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины № 935 в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения занесено 57 объектов культурного наследия в Закарпатской области.

Среди памятников - объекты архитектуры и градостроительства:

Береговского района:

Береговская городская территориальная община - 16 объектов;

Виноградовская городская территориальная община - 4 объекта;

Пийтерфолвовская сельская территориальная община - 1 объект.

Мукачевского района:

Мукачевская городская территориальная община - 13 объектов;

Чинадиевская поселковая территориальная община - 1 объект;

Нижневоротская сельская территориальная община - 1 объект.

Ужгородского района:

Ужгородская городская территориальная община - 15 объектов;

Костринская сельская территориальная община - 1 объект.

Хустского района:

Хустская городская территориальная община - 1 объект;

Вышковская поселковая территориальная община - 1 объект;

Довжанская сельская территориальная община - 3 объекта.

Объекты занесены в Государственный реестр согласно действующему законодательству и на основании соответствующих представлений департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации - областной военной администрации и экспертных заключений центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия - сообщили в Департаменте.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2025 года Государственный реестр включает уже 163 памятника местного и национального значения, расположенные на территории Закарпатской области.

Напомним

Бабий Яр и Одесский литературный музей добавлены в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. Ранее в этот список уже было внесено 25 украинских объектов культурного наследия.