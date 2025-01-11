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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины

57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины

Киев  •  УНН

 • 6915 просмотра

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В Государственный реестр недвижимых памятников Украины добавлено 57 объектов культурного наследия Закарпатской области. Теперь реестр включает 163 памятника местного и национального значения в регионе.

Госреестр недвижимых памятников Украины пополнили еще 57 закарпатских объектов культурного наследия. Об этом сообщили на сайте Департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в соответствии с приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины № 935 в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения занесено 57 объектов культурного наследия в Закарпатской области.

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Среди памятников - объекты архитектуры и градостроительства:

Береговского района:

  • Береговская городская территориальная община - 16 объектов;
    • Виноградовская городская территориальная община - 4 объекта;
      • Пийтерфолвовская сельская территориальная община - 1 объект.

        Мукачевского района:

        • Мукачевская городская территориальная община - 13 объектов;
          • Чинадиевская поселковая территориальная община - 1 объект;
            • Нижневоротская сельская территориальная община - 1 объект.

              Ужгородского района:

              • Ужгородская городская территориальная община - 15 объектов;
                • Костринская сельская территориальная община - 1 объект.

                  Хустского района:

                  • Хустская городская территориальная община - 1 объект;
                    • Вышковская поселковая территориальная община - 1 объект;
                      • Довжанская сельская территориальная община - 3 объекта.

                        Объекты занесены в Государственный реестр согласно действующему законодательству и на основании соответствующих представлений департамента культуры Закарпатской областной государственной администрации - областной военной администрации и экспертных заключений центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия

                        - сообщили в Департаменте.

                        По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2025 года Государственный реестр включает уже 163 памятника местного и национального значения, расположенные на территории Закарпатской области.

                        Напомним

                        Бабий Яр и Одесский литературный музей добавлены в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО. Ранее в этот список уже было внесено 25 украинских объектов культурного наследия.

                        Вита Зеленецкая

                        Вита Зеленецкая

                        Культура
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