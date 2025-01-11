57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України
Київ • УНН
До Державного реєстру нерухомих пам'яток України додано 57 об'єктів культурної спадщини Закарпатської області. Тепер реєстр включає 163 пам'ятки місцевого та національного значення в регіоні.
Держреєстр нерухомих пам’яток України поповнили ще 57 закарпатських об’єктів культурної спадщини. Про це повідомили на сайті Департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації, передає УНН.
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Зазначається, що відповідно до наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України № 935 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення занесено 57 об’єктів культурної спадщини у Закарпатській області.
Серед пам'яток - об’єкти архітектури та містобудування:
Берегівського району:
- Берегівська міська територіальна громада — 16 об’єктів;
- Виноградівська міська територіальна громада — 4 об’єкти;
- Пийтерфолвівська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.
Мукачівського району:
- Мукачівська міська територіальна громада — 13 об’єктів;
- Чинадіївська селищна територіальна громада — 1 об’єкт;
- Нижньоворітська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.
Ужгородського району:
- Ужгородська міська територіальна громада — 15 об’єкт;
- Костринська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.
Хустського району:
- Хустська міська територіальна громада — 1 об’єкт;
- Вишківська селищна територіальна громада — 1 об’єкт;
- Довжанська сільська територіальна громада — 3 об’єкти.
Об’єкти занесено до Державного реєстру згідно з чинним законодавством і на підставі відповідних подань департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та експертних висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини
За даними відомства, станом на 1 січня 2025 року Державний реєстр включає вже 163 пам’ятки місцевого та національного значення, розташовані на території Закарпатської області.
Нагадаємо
Бабин Яр та Одеський літературний музей додано до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Раніше до цього списку вже було внесено 25 українських об'єктів культурної спадщини.