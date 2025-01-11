57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України

Держреєстр нерухомих пам’яток України поповнили ще 57 закарпатських об’єктів культурної спадщини. Про це повідомили на сайті Департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації, передає УНН.

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Зазначається, що відповідно до наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України № 935 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення занесено 57 об’єктів культурної спадщини у Закарпатській області.

Серед пам'яток - об’єкти архітектури та містобудування:

Берегівського району:

Мукачівського району:

Ужгородського району:

Хустського району:

Об’єкти занесено до Державного реєстру згідно з чинним законодавством і на підставі відповідних подань департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та експертних висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини