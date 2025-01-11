57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68029 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 69364 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 83600 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115154 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139925 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132406 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147983 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173835 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220512 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114346 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120414 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153525 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136793 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113621 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68036 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73641 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207947 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205526 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336343 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 356 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30623 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32524 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74860 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100885 перегляди
Актуальне
57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України

57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України

Київ • УНН

 • 37841 перегляди

До Державного реєстру нерухомих пам'яток України додано 57 об'єктів культурної спадщини Закарпатської області. Тепер реєстр включає 163 пам'ятки місцевого та національного значення в регіоні.

Держреєстр нерухомих пам’яток України поповнили ще 57 закарпатських об’єктів культурної спадщини. Про це повідомили на сайті Департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідно до наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України № 935 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення занесено 57 об’єктів культурної спадщини у Закарпатській області.

Image

Серед пам'яток - об’єкти архітектури та містобудування:

Берегівського району:

  • Берегівська міська територіальна громада — 16 об’єктів;
    • Виноградівська міська територіальна громада — 4 об’єкти;
      • Пийтерфолвівська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.

        Мукачівського району:

        • Мукачівська міська територіальна громада — 13 об’єктів;
          • Чинадіївська селищна територіальна громада — 1 об’єкт;
            • Нижньоворітська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.

              Ужгородського району:

              • Ужгородська міська територіальна громада — 15 об’єкт;
                • Костринська сільська територіальна громада — 1 об’єкт.

                  Хустського району:

                  • Хустська міська територіальна громада — 1 об’єкт;
                    • Вишківська селищна територіальна громада — 1 об’єкт;
                      • Довжанська сільська територіальна громада — 3 об’єкти.

                        Об’єкти занесено до Державного реєстру згідно з чинним законодавством і на підставі відповідних подань департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та експертних висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини

                        - повідомили в Департаменті.

                        За даними відомства, станом на 1 січня 2025 року Державний реєстр включає вже 163 пам’ятки місцевого та національного значення, розташовані на території Закарпатської області.

                        Нагадаємо

                        Бабин Яр та Одеський літературний музей додано до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Раніше до цього списку вже було внесено 25 українських об'єктів культурної спадщини.

                        Віта Зеленецька

                        Віта Зеленецька

                        Культура
                        yuneskoЮНЕСКО
                        ukrainaУкраїна

                        Звернутися з питань розміщення реклами