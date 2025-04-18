У Криму окупанти знищили або пошкодили понад 200 пам’яток археології - представництво президента в АРК
Київ • УНН
За час окупації Криму росіянами було пошкоджено або знищено понад 200 пам’яток археології. Також окупанти привласнили нерухомі пам’ятки, які перебували на державному обліку України.
За роки окупації понад 200 пам’яток археології були значно пошкоджені або знищені в Криму. Йдеться про щонайменше 80 курганів, понад 40 поселень і городищ та 20 ґрунтових некрополів. Про це у День пам’яток історії та культури України повідомляє представництво президента України в АР Крим, пише УНН.
Серед них - унікальні поховальні комплекси біля села Отаркой (Фронтове), некрополь Херсонеса Таврійського, могильник із кремаціями у с. Вранаутка (Гончарне), елітарні кургани в нижній течії р. Джарджава (Керченський півострів). Предмети з таких розкопок також були привласнені російськими окупаційними органами адміністрації. Десятки об’єктів, територія яких була захоплена військами рф, були знищені без проведення будь-яких обстежень (Панське городище і могильник, фортеця Арабат, фортеця Ор-Капу і місто Ор)
21 травня 2014 року, повідомляє представництво президента, окупанти привласнили всі нерухомі пам’ятки, які перебували на державному обліку України. Протягом наступних 10 років окупаційні адміністрації музеїв і органи управління вносили об’єкти в російські реєстри, записуючи їх у свою власність, часто нехтуючи цінністю таких об’єктів: не виконували вимоги щодо збереження об’єкта ЮНЕСКО Херсонеса Таврійського, почали ремонтні роботу на території Бахчисарайського палацу.
"Після окупації Криму в 2014 році росія почала так звану „реставрацію" Ханського палацу, яка фактично є його знищенням. Велика ханська мечеть постраждала найбільше: знято автентичну різьблену стелю з горіхового дерева, знищено плафон із телячої шкіри, інкрустований золотом, безслідно зникла старовинна дерев’яна люстра", - йдеться у повідомленні.
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