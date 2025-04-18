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The Guardian

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У Криму окупанти знищили або пошкодили понад 200 пам’яток археології - представництво президента в АРК

Київ • УНН

 • 5756 перегляди

За час окупації Криму росіянами було пошкоджено або знищено понад 200 пам’яток археології. Також окупанти привласнили нерухомі пам’ятки, які перебували на державному обліку України.

У Криму окупанти знищили або пошкодили понад 200 пам’яток археології - представництво президента в АРК

За роки окупації понад 200 пам’яток археології були значно пошкоджені або знищені в Криму. Йдеться про щонайменше 80 курганів, понад 40 поселень і городищ та 20 ґрунтових некрополів. Про це у День пам’яток історії та культури України повідомляє представництво президента України в АР Крим, пише УНН.

Серед них - унікальні поховальні комплекси біля села Отаркой (Фронтове), некрополь Херсонеса Таврійського, могильник із кремаціями у с. Вранаутка (Гончарне), елітарні кургани в нижній течії р. Джарджава (Керченський півострів). Предмети з таких розкопок також були привласнені російськими окупаційними органами адміністрації. Десятки об’єктів, територія яких була захоплена військами рф, були знищені без проведення будь-яких обстежень (Панське городище і могильник, фортеця Арабат, фортеця Ор-Капу і місто Ор)

- йдеться у повідомленні.

21 травня 2014 року, повідомляє представництво президента, окупанти привласнили всі нерухомі пам’ятки, які перебували на державному обліку України. Протягом наступних 10 років окупаційні адміністрації музеїв і органи управління вносили об’єкти в російські реєстри, записуючи їх у свою власність, часто нехтуючи цінністю таких об’єктів: не виконували вимоги щодо збереження об’єкта ЮНЕСКО Херсонеса Таврійського, почали ремонтні роботу на території Бахчисарайського палацу.

"Після окупації Криму в 2014 році росія почала так звану „реставрацію" Ханського палацу, яка фактично є його знищенням. Велика ханська мечеть постраждала найбільше: знято автентичну різьблену стелю з горіхового дерева, знищено плафон із телячої шкіри, інкрустований золотом, безслідно зникла старовинна дерев’яна люстра", - йдеться у повідомленні.

57 закарпатських об'єктів культурної спадщини поповнили Держреєстр нерухомих пам'яток України11.01.25, 23:52 • 37915 переглядiв

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