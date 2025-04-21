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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 15321 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

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Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ

Київ • УНН

 • 142 перегляди

План Трампа для України передбачає визнання Криму російським та блокування членства в НАТО. Київ готує відповідь, яку мають надати на зустрічі в Лондоні.

Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ

Київ готується відповісти на план президента США Дональда Трампа щодо припинення "конфлікту" в Україні. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Деталі

Автори нагадують, що пропозиція США передбачає визнання анексії Криму росією та блокування вступу України в НАТО.

Зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до москви

- зазначається у матеріалі.

Україна на 90% підтримує мирний план президента США Трампа? Що кажуть у Міноборони19.04.25, 16:53 • 4138 переглядiв

Вказується, що прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися важким для Києва, оскільки Україна відмовляється визнавати, що росія має законні претензії на будь-яку її територію.

Якщо США визнають анексію росією Кримського півострова в 2014 році, це призведе до перелому більш ніж десятирічної політики США - як демократичної, так і республіканської адміністрацій

- акцентують автори.

За їхньою інформацією, ще одна ідея США передбачає визначення території навколо Запорізької АЕС нейтральною і такою, яка може бути під американським контролем.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, США можуть визнати російський контроль над Кримом у потенційній мирній угоді. Ця пропозиція може заморозити лінію фронту, залишивши більшість окупованих територій рф, та зняти питання членства України в НАТО.

У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я"20.04.25, 21:14 • 2456 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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