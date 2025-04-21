Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ

Київ готується відповісти на план президента США Дональда Трампа щодо припинення "конфлікту" в Україні. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Автори нагадують, що пропозиція США передбачає визнання анексії Криму росією та блокування вступу України в НАТО.

Зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до москви