Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ
Київ • УНН
План Трампа для України передбачає визнання Криму російським та блокування членства в НАТО. Київ готує відповідь, яку мають надати на зустрічі в Лондоні.
Київ готується відповісти на план президента США Дональда Трампа щодо припинення "конфлікту" в Україні. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
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Автори нагадують, що пропозиція США передбачає визнання анексії Криму росією та блокування вступу України в НАТО.
Зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до москви
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Вказується, що прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися важким для Києва, оскільки Україна відмовляється визнавати, що росія має законні претензії на будь-яку її територію.
Якщо США визнають анексію росією Кримського півострова в 2014 році, це призведе до перелому більш ніж десятирічної політики США - як демократичної, так і республіканської адміністрацій
За їхньою інформацією, ще одна ідея США передбачає визначення території навколо Запорізької АЕС нейтральною і такою, яка може бути під американським контролем.
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, США можуть визнати російський контроль над Кримом у потенційній мирній угоді. Ця пропозиція може заморозити лінію фронту, залишивши більшість окупованих територій рф, та зняти питання членства України в НАТО.
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