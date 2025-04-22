Після припинення вогню Україна готова до переговорів з росією в будь-якому форматі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією в будь-якому форматі після припинення вогню. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Що стосується нашої команди, то вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення безумовного припинення вогню, або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого кута, що Україна може щось, там вона не може, тут вона хоче, тут не хоче… в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат хоч якийсь. Що росія дійсно готова до реальних кроків. Що це серйозні люди, серйозні кроки - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру, а також підтвердив візит до Риму, щоб вшанувати спочилого Папу Римського Франциска.