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Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції України. Зеленський наголосив, що Крим є територією України.

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським

Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це поза Конституцією України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити, це поза нашою Конституцією. Наша територія, територія народу України

- сказав Зеленський.

Доповнення

У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з росією в будь-якому форматі після припинення вогню.

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