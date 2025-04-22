Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським

Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це поза Конституцією України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити, це поза нашою Конституцією. Наша територія, територія народу України