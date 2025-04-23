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США готові відійти від процесу переговорів щодо закінчення війни в Україні: Венс оголосив умови - Bloomberg

Київ • УНН

 • 3704 перегляди

Віцепрезидент США Венс заявив, що США готові відмовитися від посередництва, якщо обидві сторони не приймуть їхню пропозицію. Він додав, що потрібні будуть певні територіальні обміни для досягнення миру.

США готові відійти від процесу переговорів щодо закінчення війни в Україні: Венс оголосив умови - Bloomberg

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оприлюднив інформацію про мирну угоду в Україні й наголосив, що Сполучені Штати готові відмовитися від посередництва між росією та Україною, якщо обидві сторони не скажуть "так" на їхню пропозицію.

Про це повідомляє Bloomberg передає УНН.

Я вважаю, що нинішні лінії, десь близько до них, зрештою збираються провести нові межі конфлікту

- сказав Венс журналістам в Індії в середу після завершення екскурсії Тадж-Махалом. 

Він додав, що це означатиме, що й Україна, і росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

Венс наголосив, що США випустили "дуже чітку пропозицію" росії та Україні щодо просування до мирної угоди.

Настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів відійти від цього процесу

- зазначив він.

За інформацією видання, США готові визнати контроль росії над Кримом і послабити санкції проти москви в рамках потенційної мирної угоди. Проте, як повідомлялось, Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окупований Крим російським.

Потрібні будуть певні територіальні обміни

- сказав ВенсВін

Він додав, що, хоча кордон може не закінчитися такими ж лініями фронту, як зараз, для того, щоб припинити війну, обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої росії та кращої України".

Венс також сказав, що "оптимістично налаштований" щодо переговорів, додавши, що вважає, що всі сторони досі вели переговори добросовісно.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

А переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів.

Натомість обговорення пройдуть серед високопосадовців п'яти країн, хоча міністр закордонних справ України також усе ще має перебувати у британській столиці і, як відомо, проведе двосторонню зустріч із головою МЗС Британії Девідом Ламмі.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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