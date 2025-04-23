Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 26724 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 60966 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 94225 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 93915 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 113376 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 171129 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 124330 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 227132 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 119830 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85698 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
0м/с
37%
751 мм
Популярнi новини

Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

23 квітня, 00:27 • 16509 перегляди

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

01:42 • 21632 перегляди

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

03:03 • 14003 перегляди

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

03:50 • 12523 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки

04:31 • 23510 перегляди
Публікації

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

06:48 • 2836 перегляди

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

06:22 • 5890 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 55233 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 94227 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 76242 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 19436 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 19583 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 50066 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 41332 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 86730 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У Лондоні мали відбутися переговори топдипломатів щодо війни в Україні, але зустріч відбудеться на рівні високопосадовців. США запропонують Києву визнати Крим російським і заморозити фронт.

Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News

Топдипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні у середу для переговорів на високому рівні про те, як покласти край війні росії, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Натомість обговорення пройдуть серед високопосадовців п'яти країн, хоча міністр закордонних справ України також усе ще має перебувати у британській столиці і, як відомо, проведе двосторонню зустріч із головою МЗС Британії Девідом Ламмі.

"Зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ та москву з метою домовитися про припинення вогню", - зазначає видання.

Мирна пропозиція США, яка має бути обговорена в Лондоні, як вказано, "передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму росією - те, що відкинув Володимир Зеленський у вівторок".

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським22.04.25, 20:16 • 6792 перегляди

План, про який американські ЗМІ повідомили у вихідні, також заморожує лінії фронту в межах мирної угоди, пише видання.

США у Лондоні запропонують Києву визнати Крим російським та заморозити фронт - WP22.04.25, 19:57 • 8142 перегляди

Президент США, який обійняв посаду, заявивши, що швидко покладе край війні росії в Україні, тепер попереджає, що "відмовиться" від посередництва у мирних переговорах, якщо Київ і москва "ускладнять" досягнення угоди. Марко Рубіо, його держсекретар, також заявив минулого тижня, що Вашингтон припинить переговори, якщо протягом кількох днів не буде досягнуто прогресу, зауважує видання.

"Рубіо мав приїхати до Лондона, щоб зустрітися з Ламмі та міністрами закордонних справ України, Франції та Німеччини, але у вівторок з'ясувалося, що він більше не поїде", - зазначає видання.

"Після того, як це сталося, Париж та Берлін також, мабуть, призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Зрозуміло, що є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом", - ідеться у публікації.

Натомість Кіт Келлог, спецпредставник президента США по Україні, візьме участь в обговореннях у Лондоні з високопоставленими французькими та німецькими чиновниками

- пише видання.

Велика Британія та Франція очолюють зусилля щодо забезпечення того, щоб Європа не була відтіснена Трампом у прагненні миру в Україні.

Вони також намагалися зібрати "коаліцію охочих" для відправлення британських, французьких та інших іноземних військ до України після будь-якого припинення вогню, щоб допомогти забезпечити мир - хоча, як пише видання, "експерти з оборони сумніваються в надійності такого плану без підтримки США та їх значно більших збройних сил".

Замість особистої зустрічі Ламмі у вівторок провів телефонну розмову з Рубіо, яку він назвав "продуктивною" у пості у X.

"Велика Британія працює зі США, Україною та Європою заради миру та припинення незаконного вторгнення путіна", - написав він.

"Переговори тривають у тому темпі, і офіційні особи зустрінуться у Лондоні завтра [у середу]. Це критичний момент для України, Великої Британії та євроатлантичної безпеки", - зазначив Ламмі.

Рубіо опублікував схоже повідомлення: "Сьогодні я мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Я висловив свою подяку за прийом делегації США на чолі зі спеціальним посланником президента Кітом Келлогом. Наша команда з нетерпінням чекає змістовних та добрих технічних зустрічей з українськими та британськими колегами".

"Я з нетерпінням чекаю продовження обговорень, що продовжуються, у Лондоні і перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці", - вказав Рубіо.

Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США22.04.25, 20:37 • 12603 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Девід Ламмі
Кіт Келлогг
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Київ
Brent
$68.14
Bitcoin
$93,655.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,329.56
Ethereum
$1,797.73