Переговори щодо війни в Україні в Лондоні пройдуть без топдипломатів - Sky News

Топдипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні у середу для переговорів на високому рівні про те, як покласти край війні росії, повідомляє Sky News, пише УНН.

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Натомість обговорення пройдуть серед високопосадовців п'яти країн, хоча міністр закордонних справ України також усе ще має перебувати у британській столиці і, як відомо, проведе двосторонню зустріч із головою МЗС Британії Девідом Ламмі.

"Зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ та москву з метою домовитися про припинення вогню", - зазначає видання.

Мирна пропозиція США, яка має бути обговорена в Лондоні, як вказано, "передбачає визнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму росією - те, що відкинув Володимир Зеленський у вівторок".

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План, про який американські ЗМІ повідомили у вихідні, також заморожує лінії фронту в межах мирної угоди, пише видання.

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Президент США, який обійняв посаду, заявивши, що швидко покладе край війні росії в Україні, тепер попереджає, що "відмовиться" від посередництва у мирних переговорах, якщо Київ і москва "ускладнять" досягнення угоди. Марко Рубіо, його держсекретар, також заявив минулого тижня, що Вашингтон припинить переговори, якщо протягом кількох днів не буде досягнуто прогресу, зауважує видання.

"Рубіо мав приїхати до Лондона, щоб зустрітися з Ламмі та міністрами закордонних справ України, Франції та Німеччини, але у вівторок з'ясувалося, що він більше не поїде", - зазначає видання.

"Після того, як це сталося, Париж та Берлін також, мабуть, призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Зрозуміло, що є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом", - ідеться у публікації.

Натомість Кіт Келлог, спецпредставник президента США по Україні, візьме участь в обговореннях у Лондоні з високопоставленими французькими та німецькими чиновниками - пише видання.

Велика Британія та Франція очолюють зусилля щодо забезпечення того, щоб Європа не була відтіснена Трампом у прагненні миру в Україні.

Вони також намагалися зібрати "коаліцію охочих" для відправлення британських, французьких та інших іноземних військ до України після будь-якого припинення вогню, щоб допомогти забезпечити мир - хоча, як пише видання, "експерти з оборони сумніваються в надійності такого плану без підтримки США та їх значно більших збройних сил".

Замість особистої зустрічі Ламмі у вівторок провів телефонну розмову з Рубіо, яку він назвав "продуктивною" у пості у X.

"Велика Британія працює зі США, Україною та Європою заради миру та припинення незаконного вторгнення путіна", - написав він.

"Переговори тривають у тому темпі, і офіційні особи зустрінуться у Лондоні завтра [у середу]. Це критичний момент для України, Великої Британії та євроатлантичної безпеки", - зазначив Ламмі.

Рубіо опублікував схоже повідомлення: "Сьогодні я мав продуктивну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Я висловив свою подяку за прийом делегації США на чолі зі спеціальним посланником президента Кітом Келлогом. Наша команда з нетерпінням чекає змістовних та добрих технічних зустрічей з українськими та британськими колегами".

"Я з нетерпінням чекаю продовження обговорень, що продовжуються, у Лондоні і перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці", - вказав Рубіо.

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