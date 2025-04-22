Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах щодо російсько-української війни. США представить спецпосланець Трампа Кіт Келлог.
Державний секретар США Марко Рубіо не поїде в Лондон для участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни. Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби Держдепу США Теммі Брюс, передає УНН.
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За словами Брюс, Рубіо є дуже зайнятою людиною, тому в даному конкретному випадку він не зможе поїхати в Лондон.
Держсекретар Рубіо – дуже зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретарів, який у нас був, і це, звісно, впливає на кожен його день. І тому, коли є певні плани, вони є умовними. І в даному конкретному випадку, доки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній
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Вона додала, що на переговорах у столиці Великої Британії Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланець Дональда Трампа Кіт Келлог. Він відповідає за контакти з керівництвом України.
Нагадаємо
У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати анексований Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Як зазначає The Washington Post, росія отримає в обмін на припинення вогню зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.