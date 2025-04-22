Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США

Державний секретар США Марко Рубіо не поїде в Лондон для участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни. Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби Держдепу США Теммі Брюс, передає УНН.

За словами Брюс, Рубіо є дуже зайнятою людиною, тому в даному конкретному випадку він не зможе поїхати в Лондон.

Держсекретар Рубіо – дуже зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретарів, який у нас був, і це, звісно, впливає на кожен його день. І тому, коли є певні плани, вони є умовними. І в даному конкретному випадку, доки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній