Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США

Государственный секретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для участия в переговорах по прекращению российско-украинской войны. Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, передает УНН.

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По словам Брюс, Рубио очень занятой человек, поэтому в данном конкретном случае он не сможет поехать в Лондон.

Госсекретарь Рубио – очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать – заявила Брюс.

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Она добавила, что на переговорах в столице Великобритании Соединенные Штаты будет представлять специальный посланник Дональда Трампа Кит Келлог. Он отвечает за контакты с руководством Украины.

Напомним

В среду в Лондоне США предложат официально признать аннексированный Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Как отмечает The Washington Post, россия получит в обмен на прекращение огня снятие санкций, а Украина – гарантии безопасности и восстановление.