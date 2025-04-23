Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News
Киев • УНН
В Лондоне должны были состояться переговоры топ-дипломатов по войне в Украине, но встреча состоится на уровне высокопоставленных чиновников. США предложат Киеву признать Крым российским и заморозить фронт.
Топ-дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне в среду для переговоров на высоком уровне о том, как положить конец войне россии, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Вместо этого обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.
"Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны Дональда Трампа и его команды на Киев и москву с целью договориться о прекращении огня", - отмечает издание.
Мирное предложение США, которое должно быть обсуждено в Лондоне, как указано, "предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма россией - то, что отверг Владимир Зеленский во вторник".
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План, о котором американские СМИ сообщили в выходные, также замораживает линии фронта в рамках мирного соглашения, пишет издание.
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Президент США, занявший должность, заявив, что быстро положит конец войне россии в Украине, теперь предупреждает, что "откажется" от посредничества в мирных переговорах, если Киев и москва "осложнят" достижение соглашения. Марко Рубио, его госсекретарь, также заявил на прошлой неделе, что Вашингтон прекратит переговоры, если в течение нескольких дней не будет достигнут прогресс, отмечает издание.
"Рубио должен был приехать в Лондон, чтобы встретиться с Ламми и министрами иностранных дел Украины, Франции и Германии, но во вторник выяснилось, что он больше не поедет", - отмечает издание.
"После того, как это произошло, Париж и Берлин также, видимо, приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Понятно, что есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время", - говорится в публикации.
Вместо этого Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине, примет участие в обсуждениях в Лондоне с высокопоставленными французскими и немецкими чиновниками
Великобритания и Франция возглавляют усилия по обеспечению того, чтобы Европа не была оттеснена Трампом в стремлении мира в Украине.
Они также пытались собрать "коалицию желающих" для отправки британских, французских и других иностранных войск в Украину после любого прекращения огня, чтобы помочь обеспечить мир - хотя, как пишет издание, "эксперты по обороне сомневаются в надежности такого плана без поддержки США и их значительно больших вооруженных сил".
Вместо личной встречи Ламми во вторник провел телефонный разговор с Рубио, который он назвал "продуктивным" в посте в X.
"Великобритания работает с США, Украиной и Европой ради мира и прекращения незаконного вторжения путина", - написал он.
"Переговоры продолжаются в том темпе, и официальные лица встретятся в Лондоне завтра [в среду]. Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности", - отметил Ламми.
Рубио опубликовал похожее сообщение: "Сегодня у меня был продуктивный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Я выразил свою благодарность за прием делегации США во главе со специальным посланником президента Китом Келлогом. Наша команда с нетерпением ждет содержательных и добрых технических встреч с украинскими и британскими коллегами".
"Я с нетерпением жду продолжения продолжающихся обсуждений в Лондоне и переноса моей поездки в Великобританию на ближайшие месяцы", - указал Рубио.
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