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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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MIM-104 Patriot

Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Лондоне должны были состояться переговоры топ-дипломатов по войне в Украине, но встреча состоится на уровне высокопоставленных чиновников. США предложат Киеву признать Крым российским и заморозить фронт.

Переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов - Sky News

Топ-дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне в среду для переговоров на высоком уровне о том, как положить конец войне россии, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Вместо этого обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.

"Снижение уровня дипломатии контрастирует с усилением давления со стороны Дональда Трампа и его команды на Киев и москву с целью договориться о прекращении огня", - отмечает издание.

Мирное предложение США, которое должно быть обсуждено в Лондоне, как указано, "предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма россией - то, что отверг Владимир Зеленский во вторник".

Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским22.04.25, 20:16 • 6792 просмотра

План, о котором американские СМИ сообщили в выходные, также замораживает линии фронта в рамках мирного соглашения, пишет издание.

США в Лондоне предложат Киеву признать Крым российским и заморозить фронт - WP22.04.25, 19:57 • 8140 просмотров

Президент США, занявший должность, заявив, что быстро положит конец войне россии в Украине, теперь предупреждает, что "откажется" от посредничества в мирных переговорах, если Киев и москва "осложнят" достижение соглашения. Марко Рубио, его госсекретарь, также заявил на прошлой неделе, что Вашингтон прекратит переговоры, если в течение нескольких дней не будет достигнут прогресс, отмечает издание.

"Рубио должен был приехать в Лондон, чтобы встретиться с Ламми и министрами иностранных дел Украины, Франции и Германии, но во вторник выяснилось, что он больше не поедет", - отмечает издание.

"После того, как это произошло, Париж и Берлин также, видимо, приостановили соответствующие планы поездок своих министров. Понятно, что есть надежда, что встреча на уровне министров все же состоится в ближайшее время", - говорится в публикации.

Вместо этого Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине, примет участие в обсуждениях в Лондоне с высокопоставленными французскими и немецкими чиновниками

- пишет издание.

Великобритания и Франция возглавляют усилия по обеспечению того, чтобы Европа не была оттеснена Трампом в стремлении мира в Украине.

Они также пытались собрать "коалицию желающих" для отправки британских, французских и других иностранных войск в Украину после любого прекращения огня, чтобы помочь обеспечить мир - хотя, как пишет издание, "эксперты по обороне сомневаются в надежности такого плана без поддержки США и их значительно больших вооруженных сил".

Вместо личной встречи Ламми во вторник провел телефонный разговор с Рубио, который он назвал "продуктивным" в посте в X.

"Великобритания работает с США, Украиной и Европой ради мира и прекращения незаконного вторжения путина", - написал он.

"Переговоры продолжаются в том темпе, и официальные лица встретятся в Лондоне завтра [в среду]. Это критический момент для Украины, Великобритании и евроатлантической безопасности", - отметил Ламми.

Рубио опубликовал похожее сообщение: "Сегодня у меня был продуктивный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Я выразил свою благодарность за прием делегации США во главе со специальным посланником президента Китом Келлогом. Наша команда с нетерпением ждет содержательных и добрых технических встреч с украинскими и британскими коллегами".

"Я с нетерпением жду продолжения продолжающихся обсуждений в Лондоне и переноса моей поездки в Великобританию на ближайшие месяцы", - указал Рубио.

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США22.04.25, 20:37 • 12602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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