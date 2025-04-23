США готовы отойти от процесса переговоров по окончанию войны в Украине: Венс объявил условия - Bloomberg

Вице-президент США Джей Ди Венс обнародовал информацию о мирном соглашении в Украине и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отказаться от посредничества между россией и Украиной, если обе стороны не скажут "да" на их предложение.

Об этом сообщает Bloomberg передает УНН.

Я считаю, что нынешние линии, где-то близко к ним, в конце концов собираются провести новые границы конфликта - сказал Венс журналистам в Индии в среду после завершения экскурсии Тадж-Махалом.

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

Венс подчеркнул, что США выпустили "очень четкое предложение" россии и Украине по продвижению к мирному соглашению.

Пришло время для них или сказать "да", или для Соединенных Штатов отойти от этого процесса - отметил он.

По информации издания, США готовы признать контроль россии над Крымом и ослабить санкции против москвы в рамках потенциального мирного соглашения. Однако, как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированный Крым российским.

Потребуются определенные территориальные обмены - сказал ВенсВин

Он добавил, что, хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, для того, чтобы прекратить войну, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей россии и лучшей Украины".

Венс также сказал, что "оптимистично настроен" относительно переговоров, добавив, что считает, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

А переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов.

Вместо этого обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.