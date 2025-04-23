США готовы отойти от процесса переговоров по окончанию войны в Украине: Венс объявил условия - Bloomberg

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности
Эксклюзив
08:41 • 16409 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 28639 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 52703 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 85181 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 127360 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 107823 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 123569 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 174984 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 127518 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 227929 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
2.5м/с
18%
749 мм
Популярные новости

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

23 апреля, 01:42 • 43565 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 34974 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 31456 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 44506 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25273 просмотра
публикации

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 22184 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25322 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 67777 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 127360 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 87140 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 25127 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 25133 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 55396 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 46237 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 91403 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

США готовы отойти от процесса переговоров по окончанию войны в Украине: Венс объявил условия - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2968 просмотра

Вице-президент США Венс заявил, что США готовы отказаться от посредничества, если обе стороны не примут их предложение. Он добавил, что потребуются определенные территориальные обмены для достижения мира.

США готовы отойти от процесса переговоров по окончанию войны в Украине: Венс объявил условия - Bloomberg

Вице-президент США Джей Ди Венс обнародовал информацию о мирном соглашении в Украине и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отказаться от посредничества между россией и Украиной, если обе стороны не скажут "да" на их предложение.

Об этом сообщает Bloomberg передает УНН.

Я считаю, что нынешние линии, где-то близко к ним, в конце концов собираются провести новые границы конфликта

- сказал Венс журналистам в Индии в среду после завершения экскурсии Тадж-Махалом. 

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

Венс подчеркнул, что США выпустили "очень четкое предложение" россии и Украине по продвижению к мирному соглашению.

Пришло время для них или сказать "да", или для Соединенных Штатов отойти от этого процесса

- отметил он.

По информации издания, США готовы признать контроль россии над Крымом и ослабить санкции против москвы в рамках потенциального мирного соглашения. Однако, как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированный Крым российским.

Потребуются определенные территориальные обмены

- сказал ВенсВин

Он добавил, что, хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, для того, чтобы прекратить войну, обе стороны должны "сложить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей россии и лучшей Украины".

Венс также сказал, что "оптимистично настроен" относительно переговоров, добавив, что считает, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

А переговоры по войне в Украине в Лондоне пройдут без топ-дипломатов.

Вместо этого обсуждения пройдут среди высокопоставленных чиновников пяти стран, хотя министр иностранных дел Украины также все еще должен находиться в британской столице и, как известно, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Дэвидом Ламми.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Джей Ди Вэнс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$68.12
Bitcoin
$93,721.50
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.92
Золото
$3,341.34
Ethereum
$1,785.54