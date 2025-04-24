Трамп заявив, що повернути Крим буде важко

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути, передає УНН з посиланням на ВВС.

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Трампа запитали, чи дотримується він своїх попередніх тверджень про те, що Україна повинна віддати територію для забезпечення миру, включаючи Крим.

"Це залежить від того, яку територію", — відповідає Трамп, додаючи: "Ми зробимо все, що зможемо".

Трамп каже, що Крим не має до нього жодного відношення, але був "відданий" колишнім президентом США Обамою.

Він каже, що не було жодних бойових дій, пов'язаних з Кримом, і що його буде важко повернути.

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