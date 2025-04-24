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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Трамп заявив, що повернути Крим буде важко

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути Україні, оскільки він був "відданий" адміністрацією Обами. Він ухилився від відповіді, чи готовий визнати Крим російським для миру.

Трамп заявив, що повернути Крим буде важко

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Трампа запитали, чи дотримується він своїх попередніх тверджень про те, що Україна повинна віддати територію для забезпечення миру, включаючи Крим.

"Це залежить від того, яку територію", — відповідає Трамп, додаючи: "Ми зробимо все, що зможемо".

Трамп каже, що Крим не має до нього жодного відношення, але був "відданий" колишнім президентом США Обамою.

Він каже, що не було жодних бойових дій, пов'язаних з Кримом, і що його буде важко повернути.

Трамп вірить у прагнення путіна до миру попри удари рф по Києву24.04.2025, 20:15 • 5608 переглядiв

Раніше

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання, чи пропонує Білий дім визнавати Крим російським в контексті укладення мирної угоди між Україною та рф.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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