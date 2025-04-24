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Трамп вірить у прагнення путіна до миру попри удари рф по Києву

Київ • УНН

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Трамп заявив, що вірить у бажання путіна миру, незважаючи на атаки рф на Київ. США наполягають на праві України мати армію в мирній угоді.

Трамп вірить у прагнення путіна до миру попри удари рф по Києву

Президент США Дональд Трамп заявив, що він все ще вірить, що російський президент володимир путін серйозно налаштований на мирну угоду. Така заява прозвучала попри те, що вночі держава-агресор здійснила найсмертоноснішу хвилю атак на Київ за останні дев'ять місяців, передає УНН із посиланням на CNN

Ми дуже твердо переконані, що вони обидва хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів - ми довго чекаємо, вони повинні посадити їх за стіл переговорів, і я думаю, що ми отримаємо мир

 - сказав Трамп журналістам у відповідь на запитання CNN під час обідньої зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Протягом останніх тижнів США беруть участь у переговорах щодо мирної угоди між Україною та росією. Трамп чітко дав зрозуміти, що він розчарований відсутністю прогресу.

Реакція Трампа на удар по Києву

У дописі на своїй соціальній платформі Truth Social раніше в четвер Трамп закликав Путіна припинити бомбардування України, написавши: "Мене не влаштовують російські удари по КИЄВУ. Не потрібно, і дуже поганий час. Володимире, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди".

У своєму виступі в четвер Трамптакож додав, що між Україною і росією існує "багато ненависті", але наполягав: "Я думаю, що вони обидві хочуть миру, я в це вірю".

Крім того, Президент не сказав, чи обмірковує він нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить свої атаки.

Доповнення

США вимагатимуть від росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між москвою і Києвом, за словами людей, обізнаних із ситуацією.

Сотні тисяч українців, які у США знайшли притулок від російської війни завдяки гуманітарній програмі президента Джо Байдена. Тепер вони бояться перспективи видворення через агресивну іміграційну політику Дональда Трампа.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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