Українські біженці в США зіткнулися з перспективою видворення через іміграційну політику Трампа

Сотні тисяч українців, які у США знайшли притулок від російської війни завдяки гуманітарній програмі президента Джо Байдена, тепер бояться перспективи видворення через агресивну іміграційну політику Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

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Майже чверть мільйона українських біженців живуть у США за програмою часів Байдена, відомою як "Об’єднання за Україну" (U4U). Багато хто встиг подати заявки на політичний притулок, тимчасовий захищений статус та інші форми імміграційної допомоги.

Однак відразу після вступу на посаду президент Дональд Трамп наказав переглянути всі гуманітарні програми та призупинив їх на 90 днів. (Програма "Гуманітарний пароль" дає особі дозвіл залишатися в США без спеціального статусу, проте її можна будь-коли скасувати)

Враховуючи 90-денну "паузу", учасники U4U готувалися до оновлення програми від адміністрації Трампа цієї весни. І вже 3 квітня українці почали отримувати на пошту електронні листи від Департаменту внутрішньої безпеки почав.

Повідомлення про припинення дії "Гуманітарного паролю". Вам час покинути Сполучені Штати - так починається електронний лист.

Наступного дня уряд надіслав деяким одержувачам другий електронний лист, у якому повідомлялося, що попереднє повідомлення було надіслано помилково. Але хитке відчуття безпеки, яке раніше давала помірна гостинність США, вже підірвано.

Департамент внутрішньої безпеки не уточнює, скільки людей отримали електронний лист, і не пояснює, як сталася помилка. Можливо, ця розсилка стала результатом сумнівних спроб адміністрації автоматизувати депортації.

Європейські країни можуть відправити українських біженців додому після припинення війни

Оскільки U4U знаходиться в підвішеному стані, українські громади по всій території США охоплює відчуття безпорадності. Тепер родини українських біженців готують запасні плани виживання закордоном на випадок, якщо зі Штатів їх "попросять".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми "самодепортації" для іммігрантів. Білий дім пропонує людям стипендії та квитки для виїзду зі США. Уряд обіцяє можливість повернутися, якщо іммігранти будуть "добре поводитися".