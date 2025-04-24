Украинские беженцы в США столкнулись с перспективой выдворения из-за иммиграционной политики Трампа

Сотни тысяч украинцев, которые в США нашли убежище от российской войны благодаря гуманитарной программе президента Джо Байдена, теперь боятся перспективы выдворения из-за агрессивной иммиграционной политики Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Почти четверть миллиона украинских беженцев живут в США по программе времен Байдена, известной как "Объединение за Украину" (U4U). Многие успели подать заявки на политическое убежище, временный защищенный статус и другие формы иммиграционной помощи.

Однако сразу после вступления в должность президент Дональд Трамп приказал пересмотреть все гуманитарные программы и приостановил их на 90 дней. (Программа "Гуманитарный пароль" дает лицу разрешение оставаться в США без специального статуса, однако ее можно в любое время отменить)

Учитывая 90-дневную "паузу", участники U4U готовились к обновлению программы от администрации Трампа этой весной. И уже 3 апреля украинцы начали получать на почту электронные письма от Департамента внутренней безопасности начал.

Сообщение о прекращении действия "Гуманитарного пароля". Вам пора покинуть Соединенные Штаты - так начинается электронное письмо.

На следующий день правительство прислало некоторым получателям второе электронное письмо, в котором сообщалось, что предыдущее сообщение было отправлено ошибочно. Но шаткое ощущение безопасности, которое раньше давало умеренное гостеприимство США, уже подорвано.

Департамент внутренней безопасности не уточняет, сколько людей получили электронное письмо, и не объясняет, как произошла ошибка. Возможно, эта рассылка стала результатом сомнительных попыток администрации автоматизировать депортации.

Европейские страны могут отправить украинских беженцев домой после прекращения войны

Поскольку U4U находится в подвешенном состоянии, украинские общины по всей территории США охватывает чувство беспомощности. Теперь семьи украинских беженцев готовят запасные планы выживания за рубежом на случай, если из Штатов их "попросят".

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о старте программы "самодепортации" для иммигрантов. Белый дом предлагает людям стипендии и билеты для выезда из США. Правительство обещает возможность вернуться, если иммигранты будут "хорошо себя вести".