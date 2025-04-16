Трамп запускає програму "самодепортації" для іммігрантів

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми "самодепортації" для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

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Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

Представники адміністрації (Трампа - ред.) закликають іммігрантів самостійно депортуватися, а Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. - йдеться у статті.

За словами Трампа, уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони мали нагоду повертатися до Сполучених Штатів, "якщо вони будуть добре поводитися".

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів за рік, що перевищить попередні показники. Для цього ведуться переговори з 30 країнами про прийняття депортованих.

Трамп перетворює додаток для біженців CBP One на платформу для "самодепортації"