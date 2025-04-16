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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Трамп запускає програму "самодепортації" для іммігрантів

Київ • УНН

 • 3512 перегляди

Адміністрація Трампа пропонує іммігрантам стипендії та квитки для виїзду з США. Уряд обіцяє можливість повернутися, якщо іммігранти будуть "добре поводитися".

Трамп запускає програму "самодепортації" для іммігрантів

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми "самодепортації" для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

Представники адміністрації (Трампа - ред.) закликають іммігрантів самостійно депортуватися, а Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

- йдеться у статті.

За словами Трампа, уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони мали нагоду повертатися до Сполучених Штатів, "якщо вони будуть добре поводитися".

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати 1 мільйон іммігрантів за рік, що перевищить попередні показники. Для цього ведуться переговори з 30 країнами про прийняття депортованих.

Трамп перетворює додаток для біженців CBP One на платформу для "самодепортації"11.03.25, 01:13 • 17789 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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