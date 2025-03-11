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Трамп перетворює додаток для біженців CBP One на платформу для "самодепортації"

Київ • УНН

 • 17774 перегляди

Адміністрація Трампа змінила функціонал застосунку CBP One, перейменувавши його на CBP Home. Тепер додаток використовуватиметься для "добровільної самодепортації" нелегальних мігрантів зі США.

Трамп перетворює додаток для біженців CBP One на платформу для "самодепортації"

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про зміни в роботі онлайн-застосунку CBP One, який раніше використовувався для обробки заяв на притулок на південному кордоні США. Тепер додаток перетворений на платформу для "самодепортації". Про це інформує УНН із посиланням на Al Jazeera.

Деталі

У понеділок, 10 березня, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм оголосила про зміни в роботі застосунку CBP One, який відтепер називається CBP Home.

Застосунок CBP Home дає іноземцям можливість виїхати зараз і самостійно депортуватися, щоб у майбутньому у них ще залишався шанс повернутися легально та здійснити свою американську мрію

- сказала Ноєм.

"Якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, депортуємо, і вони більше ніколи не повернуться", - додала очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США.

Зазначається, що оновлений додаток отримав назву CBP Home, і всі користувачі старого додатка CBP One будуть автоматично перенаправлені на його нову версію.

Застосунок CBP One був запущений ще під час першого президентського терміну Трампа для спрощення імміграційних процесів, зокрема перевірки товарів на кордоні та відстеження статусу в’їзних документів.

Крісті Ноєм повторила звинувачення Трампа, заявивши, що Байден "зловживав" додатком CBP One.

Адміністрація Байдена використала CBP One для незаконного ввезення понад 1 мільйона іноземців до США. Запуск додатка CBP Home допоможе відновити чесність імміграційної системи

- зазначила міністр внутрішньої безпеки.

Відомо, що адміністрація Трампа скасувала кілька легальних способів залишитися в США, зокрема тимчасовий захист (TPS) та гуманітарний дозвіл на в’їзд для певних груп.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.

Трамп про можливу депортацію українців: рішення ухвалять незабаром07.03.25, 03:05 • 109743 перегляди

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