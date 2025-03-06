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Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters

Київ • УНН

 • 41552 перегляди

Адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.

Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від війни рф проти України, що потенційно призведе до прискореної депортації, з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, обізнаних з цією справою, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Цей крок, який очікується уже у квітні, стане приголомшливою зміною того прийому, який українці отримували під час адміністрації президента Джо Байдена", - пише видання.

Заплановане скасування захисту для українців, як повідомляється, відбувалося до того, як Трамп минулого тижня мав публічну перепалку з Президентом України Володимиром Зеленським.

Джерела повідомили, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено в’їхати до США згідно з тимчасовими гуманітарними програмами так званого "паролю", запущеними під час адміністрації Байдена.

Речник Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у міністерства немає жодних повідомлень. Білий дім і українське посольство не відповіли на запити про коментарі.

Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів01.02.25, 10:05 • 35050 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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