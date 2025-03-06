Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters
Київ • УНН
Адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від війни рф проти України, що потенційно призведе до прискореної депортації, з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, обізнаних з цією справою, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Цей крок, який очікується уже у квітні, стане приголомшливою зміною того прийому, який українці отримували під час адміністрації президента Джо Байдена", - пише видання.
Заплановане скасування захисту для українців, як повідомляється, відбувалося до того, як Трамп минулого тижня мав публічну перепалку з Президентом України Володимиром Зеленським.
Джерела повідомили, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено в’їхати до США згідно з тимчасовими гуманітарними програмами так званого "паролю", запущеними під час адміністрації Байдена.
Речник Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у міністерства немає жодних повідомлень. Білий дім і українське посольство не відповіли на запити про коментарі.
Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів01.02.25, 10:05 • 35050 переглядiв