Трамп может лишить правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев в США - Reuters
Киев • УНН
Администрация Трампа планирует в апреле отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев в США. Это часть более крупного плана по лишению статуса 1,8 миллиона мигрантов, принятых во времена Байдена.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, которые сбежали от войны рф против Украины, что потенциально приведет к ускоренной депортации, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, осведомленных об этом, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет шокирующим изменением того приема, который украинцы получали во время администрации президента Джо Байдена", - пишет издание.
Запланированная отмена защиты для украинцев, как сообщается, происходила до того, как Трамп на прошлой неделе имел публичную перепалку с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источники сообщили, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению правового статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешено въехать в США согласно временным гуманитарным программам по так называемому "паролю", запущенным во время администрации Байдена.
Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время в министерстве нет никаких сообщений. Белый дом и украинское посольство не ответили на запросы о комментариях.
Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов01.02.25, 10:05 • 35038 просмотров