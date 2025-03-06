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Трамп может лишить правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев в США - Reuters

Киев • УНН

 • 41335 просмотра

Администрация Трампа планирует в апреле отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев в США. Это часть более крупного плана по лишению статуса 1,8 миллиона мигрантов, принятых во времена Байдена.

Трамп может лишить правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев в США - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, которые сбежали от войны рф против Украины, что потенциально приведет к ускоренной депортации, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, осведомленных об этом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет шокирующим изменением того приема, который украинцы получали во время администрации президента Джо Байдена", - пишет издание.

Запланированная отмена защиты для украинцев, как сообщается, происходила до того, как Трамп на прошлой неделе имел публичную перепалку с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщили, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению правового статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешено въехать в США согласно временным гуманитарным программам по так называемому "паролю", запущенным во время администрации Байдена.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время в министерстве нет никаких сообщений. Белый дом и украинское посольство не ответили на запросы о комментариях.

Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов01.02.25, 10:05 • 35038 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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