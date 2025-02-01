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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов

Администрация Трампа планирует отменить легальный статус принятых при Байдене мигрантов

Киев  •  УНН

 • 14997 просмотра

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Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится отменить легальный статус многих мигрантов, которым было разрешено легально прибыть в США с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что предложение Министерства внутренней безопасности США полностью прекратит программу администрации Байдена, которая позволяла более 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев прилететь в США, если американские спонсоры согласятся помочь им финансово.

Официальные лица Трампа утверждали, что программа, которая была введена при Байдене, была злоупотреблением иммиграционным "паролем", законными полномочиями, которые использовались, чтобы принять тех, кто входит в спонсорскую инициативу, и позволить им подать заявку на получение разрешения на работу.

"Администрация Трампа отменяет "пароль" тех, кто получил разрешение на въезд в США согласно политике CHNV, и начнет процедуру депортации, если они не подали заявление или не получили другую иммиграционную льготу, например убежище, грин-карту, или временно защищенный статус", - пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдаст распоряжение Пентагону и Министерству внутренней безопасности подготовить миграционный центр в заливе Гуантанамо для размещения до 30 000 мигрантов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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