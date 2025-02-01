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Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів

Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів

Київ • УНН

 • 34970 перегляди

Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується скасувати легальний статус багатьох мігрантів, яким було дозволено легально прибути до США з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели за колишнього президента Джо Байдена. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що пропозиція Міністерства внутрішньої безпеки США повністю припинить програму адміністрації Байдена, яка дозволяла понад 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців прилетіти до США, якщо американські спонсори погодяться допомогти їм фінансово.

Офіційні особи Трампа стверджували, що програма, яка була введена за Байдена, була зловживанням імміграційним "паролем", законними повноваженнями, що використовувалися, щоб прийняти тих, хто входить до спонсорської ініціативи, і дозволити їм подати заявку на отримання дозволу на роботу.

"Адміністрація Трампа скасовує "пароль" тих, хто отримав дозвіл на в’їзд у США згідно з політикою CHNV, і розпочне процедуру депортації, якщо вони не подали заяву або не отримали іншу імміграційну пільгу, як-от притулок, грін-карту, або тимчасово захищений статус", - пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що він віддасть розпорядження Пентагону і Міністерству внутрішньої безпеки підготувати міграційний центр у затоці Гуантанамо для розміщення до 30 000 мігрантів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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