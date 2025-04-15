Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
Агентства ООН повідомляють про критичну ситуацію на Гаїті через бандитське насильство. За рік зафіксовано 5600 смертей та понад мільйон внутрішньо переміщених осіб.
Озброєні банди здійснили масштабний напад на район Дельмас у столиці Гаїті, внаслідок чого загинули близько 30 мирних жителів. Нападники спалювали будинки та здійснювали насильство, змусивши місцевих жителів тікати.
Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.
Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.
Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.
У Порт-о-Пренс банда обстріляла броньований фургон посольства США з потужних гвинтівок. Внаслідок нападу поранено співробітника дипмісії, який працює садівником.
На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.
На Гаїті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священик вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди, яких вбивали мачете.
Президент Франції розкритикував рішення Гаїті про звільнення прем'єр-міністра та звинуватив місцеву владу. Гаїті викликало французького посла для протесту через недружні висловлювання Макрона.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Італію 23-27 листопада для участі у зустрічі міністрів G7. У Ватикані він також проведе зустрічі з Папою Франциском для обговорення міжнародних проблем.
Близько 150 людей загинули внаслідок нової хвилі насильства між бандами та поліцією на Гаїті. ООН закликає припинити насильство, а "Лікарі без кордонів" призупинили роботу після нападу на їхніх працівників.
Астрологічна подія, яка відбувається раз на два століття - Плутон увійшов у сузір'я Водолія. Астрологи прогнозують період глобальних трансформацій та нових можливостей до 2043 року.
FAA заборонила всі цивільні рейси до Гаїті на 30 днів після обстрілу літака Spirit Airlines біля Порт-о-Пренса. Введено обмеження на польоти нижче 3 км, один член екіпажу отримав легкі травми.
Міжнародний аеропорт Порт-о-Пренса закрили після того, як бандити обстріляли пасажирський літак Spirit Airlines. Внаслідок нападу постраждав бортпровідник, а літак здійснив аварійну посадку в Домініканській Республіці.
На Гаїті банда "Gran Grif" розстріляла жителів міста Пон Сонде, вбивши щонайменше 70 людей, включаючи дітей. Понад 6000 жителів намагаються покинути місто через страх повторення нападу.
У США відбулися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента Тімом Уолцом та Джей Ді Венсом. Обговорюються питання Близького Сходу, зміни клімату, імміграції та економіки.
Щонайменше 40 мігрантів загинули після пожежі на човні біля північного узбережжя Гаїті. Причиною могло стати запалювання свічок під час ритуалу, що призвело до займання бочок з бензином.