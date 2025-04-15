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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25515 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154201 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135037 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137843 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133821 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133996 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196036 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77518 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164599 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Трамп скасував законний статус для 530 тисяч мігрантів

Адміністрація Трампа скасує тимчасовий законний статус для 530 тисяч мігрантів. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Новини Світу • 22 березня, 12:05 • 30060 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22059 перегляди

ООН: мільйон гаїтян покинули домівки через "хвилю надзвичайної жорстокості"

Агентства ООН повідомляють про критичну ситуацію на Гаїті через бандитське насильство. За рік зафіксовано 5600 смертей та понад мільйон внутрішньо переміщених осіб.

Новини Світу • 26 лютого, 07:35 • 22808 перегляди

Озброєні банди здійснили новий напад на столицю Гаїті, загинули десятки людей

Озброєні банди здійснили масштабний напад на район Дельмас у столиці Гаїті, внаслідок чого загинули близько 30 мирних жителів. Нападники спалювали будинки та здійснювали насильство, змусивши місцевих жителів тікати.

Новини Світу • 26 лютого, 01:30 • 25855 перегляди

США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ

Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.

Суспільство • 19 лютого, 07:27 • 55445 перегляди

Трамп заявив, що Венесуела погодилася прийняти своїх громадян, депортованих зі США

Трамп заявив про домовленість з Венесуелою щодо прийому депортованих громадян та надання транспорту. Угода досягнута після зустрічі спецпредставника США з Мадуро, незважаючи на невизнання його президентства.

Новини Світу • 1 лютого, 19:13 • 39629 перегляди

Адміністрація Трампа планує скасувати легальний статус прийнятих при Байдені мігрантів

Адміністрація Трампа готується припинити програму Байдена, яка дозволила 530 000 мігрантів легально прибути до США. Планується скасування "паролю" для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Новини Світу • 1 лютого, 08:05 • 35052 перегляди

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT

Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших, які мали можливість в'їзду за спонсорською підтримкою.

Політика • 25 січня, 08:53 • 60091 перегляди

Озброєна банда атакувала броньований фургон посольства США в Гаїті

У Порт-о-Пренс банда обстріляла броньований фургон посольства США з потужних гвинтівок. Внаслідок нападу поранено співробітника дипмісії, який працює садівником.

Новини Світу • 21 січня, 01:36 • 32241 перегляди

Внаслідок вибуху нафтобази Eni у Флоренції загинули чотири людини, поранено 26 людей

На складі палива ENI поблизу Флоренції стався вибух, внаслідок якого загинули 4 людини та 26 отримали поранення. Через високий стовп диму місцева влада закликала жителів тримати вікна зачиненими в радіусі 5 км.

Новини Світу • 10 грудня, 11:28 • 16063 перегляди

Масова різанина на Гаїті: понад 100 осіб загинуло через звинувачення у чаклунстві

На Гаїті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священик вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди, яких вбивали мачете.

Новини Світу • 9 грудня, 02:55 • 19059 перегляди

Ідіоти: між Францією та Гаїті розгорівся скандал через Макрона

Президент Франції розкритикував рішення Гаїті про звільнення прем'єр-міністра та звинуватив місцеву владу. Гаїті викликало французького посла для протесту через недружні висловлювання Макрона.

Суспільство • 23 листопада, 03:07 • 64656 перегляди

Блінкен їде до Італії на зустріч G7: що обговорюватимуть світові лідери?

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Італію 23-27 листопада для участі у зустрічі міністрів G7. У Ватикані він також проведе зустрічі з Папою Франциском для обговорення міжнародних проблем.

Новини Світу • 22 листопада, 19:27 • 24676 перегляди

Насильство на Гаїті: близько 150 людей уже загинули

Близько 150 людей загинули внаслідок нової хвилі насильства між бандами та поліцією на Гаїті. ООН закликає припинити насильство, а "Лікарі без кордонів" призупинили роботу після нападу на їхніх працівників.

Новини Світу • 20 листопада, 22:29 • 16923 перегляди

Плутон вперше за понад 200 років входить у Водолія: що це означає

Астрологічна подія, яка відбувається раз на два століття - Плутон увійшов у сузір'я Водолія. Астрологи прогнозують період глобальних трансформацій та нових можливостей до 2043 року.

Суспільство • 20 листопада, 07:45 • 108163 перегляди

США забороняє цивільні рейси до Гаїті після обстрілу літака

FAA заборонила всі цивільні рейси до Гаїті на 30 днів після обстрілу літака Spirit Airlines біля Порт-о-Пренса. Введено обмеження на польоти нижче 3 км, один член екіпажу отримав легкі травми.

Новини Світу • 13 листопада, 03:19 • 21218 перегляди

Головний аеропорт Гаїті закрили через сплеск бандитизму

Міжнародний аеропорт Порт-о-Пренса закрили після того, як бандити обстріляли пасажирський літак Spirit Airlines. Внаслідок нападу постраждав бортпровідник, а літак здійснив аварійну посадку в Домініканській Республіці.

Новини Світу • 12 листопада, 03:16 • 34320 перегляди

На Гаїті озброєна банда вбила щонайменше 70 людей, включаючи дітей

На Гаїті банда "Gran Grif" розстріляла жителів міста Пон Сонде, вбивши щонайменше 70 людей, включаючи дітей. Понад 6000 жителів намагаються покинути місто через страх повторення нападу.

Новини Світу • 5 жовтня, 02:29 • 20018 перегляди

Венс і Уолц обмінялися звинуваченнями під час дебатів кандидатів на віцепрезидента США

У США відбулися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента Тімом Уолцом та Джей Ді Венсом. Обговорюються питання Близького Сходу, зміни клімату, імміграції та економіки.

Новини Світу • 2 жовтня, 02:53 • 40036 перегляди

40 мігрантів загинули в пожежі на човні біля берегів Гаїті

Щонайменше 40 мігрантів загинули після пожежі на човні біля північного узбережжя Гаїті. Причиною могло стати запалювання свічок під час ритуалу, що призвело до займання бочок з бензином.

Новини Світу • 20 липня, 06:51 • 21239 перегляди