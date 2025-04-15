Плутон вперше за понад 200 років входить у Водолія: що це означає

Астрологічна подія, яка відбувається раз на два століття - Плутон увійшов у сузір'я Водолія. Астрологи прогнозують період глобальних трансформацій та нових можливостей до 2043 року.