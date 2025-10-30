Ураган "Мелісса" наближається до Бермудських островів: загинуло понад 30 людей у Карибському басейні
Київ • УНН
Ураган "Мелісса" рухається до Бермудських островів, забравши життя понад 30 людей на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Шторм обрушився на Кубу як надзвичайно небезпечний ураган 3-ї категорії.
Ураган "Мелісса" рухається в бік Бермудських островів після того, як в Карибському басейні загинуло понад 30 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Повідомляється, що ураган забрав життя понад 30 осіб на Ямайці, Гаїті та в Домініканській Республіці. Водночас, за даними Національного центру ураганів у Маямі, ураган Мелісса обрушився на Кубу сьогодні вранці як "надзвичайно небезпечний" ураган 3-ї категорії.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію небезпеки. Востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому.
Також УНН повідомляв, що внаслідок урагану "Мелісса" 25 людей загинули на півдні Гаїті.