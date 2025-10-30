Ураган «Мелисса» приближается к Бермудским островам: погибло более 30 человек в Карибском бассейне

Ураган "Мелисса" движется в сторону Бермудских островов после того, как в Карибском бассейне погибло более 30 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Сообщается, что ураган унес жизни более 30 человек на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике. В то же время, по данным Национального центра ураганов в Майами, ураган Мелисса обрушился на Кубу сегодня утром как "чрезвычайно опасный" ураган 3-й категории.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности. В последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад.

Также УНН сообщал, что в результате урагана "Мелисса" 25 человек погибли на юге Гаити.