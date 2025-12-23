Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы

$42.150.10
49.490.02
ukenru
11:27 • 62 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 1596 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 9120 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 17868 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 34572 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 50869 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76719 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44204 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 37086 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30461 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
70%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 28162 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 27352 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 27581 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 28322 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго06:07 • 13334 просмотра
публикации
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 62 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76719 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 56902 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 85404 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 107072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Энтони Блинкен
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 1954 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 5474 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20046 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22497 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44853 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Золото
Фильм

Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Румыния объявила тревогу в приграничном регионе из-за атаки рф беспилотниками на украинскую портовую инфраструктуру вблизи румынской границы. Радары обнаружили две воздушные цели, двигавшиеся в направлении Рени и Килии, а затем еще одну группу беспилотников.

Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы

Румыния объявила тревогу в приграничном регионе на фоне новой атаки рф беспилотниками на Украину, вблизи румынской границы, сообщили в Министерстве национальной обороны страны, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 22 на 23 декабря российские войска совершили атаки беспилотников на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы с Румынией. В 01:10 радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили две воздушные цели в украинском пространстве, двигавшиеся в направлении Рени и Килии. В 01:26 население северного уезда Тулча и юго-восточного уезда Галац было предупреждено через систему RO-Alert", - сообщили в Минобороны Румынии.

БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома23.12.25, 09:18 • 2760 просмотров

Как отметили в Минобороны Румынии, "радарами обнаружена еще одна группа беспилотников, двигавшихся в направлении порта Рени, вскоре после того, как на территории Украины было сообщено о взрывах".

"О несанкционированных вторжениях в национальное воздушное пространство не сообщалось, а в 02:15 было снято состояние тревоги", - указали в Минобороны Румынии.

Польша поднимала в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине23.12.25, 10:26 • 2390 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная граница Украины
Румыния
Украина