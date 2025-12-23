Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы
Киев • УНН
Румыния объявила тревогу в приграничном регионе из-за атаки рф беспилотниками на украинскую портовую инфраструктуру вблизи румынской границы. Радары обнаружили две воздушные цели, двигавшиеся в направлении Рени и Килии, а затем еще одну группу беспилотников.
Румыния объявила тревогу в приграничном регионе на фоне новой атаки рф беспилотниками на Украину, вблизи румынской границы, сообщили в Министерстве национальной обороны страны, пишет УНН.
Детали
"В ночь с 22 на 23 декабря российские войска совершили атаки беспилотников на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы с Румынией. В 01:10 радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили две воздушные цели в украинском пространстве, двигавшиеся в направлении Рени и Килии. В 01:26 население северного уезда Тулча и юго-восточного уезда Галац было предупреждено через систему RO-Alert", - сообщили в Минобороны Румынии.
БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома23.12.25, 09:18 • 2760 просмотров
Как отметили в Минобороны Румынии, "радарами обнаружена еще одна группа беспилотников, двигавшихся в направлении порта Рени, вскоре после того, как на территории Украины было сообщено о взрывах".
"О несанкционированных вторжениях в национальное воздушное пространство не сообщалось, а в 02:15 было снято состояние тревоги", - указали в Минобороны Румынии.
Польша поднимала в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине23.12.25, 10:26 • 2390 просмотров