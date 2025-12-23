Польша поднимала в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине
Киев • УНН
Польша подняла в воздух свою военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние готовности в ответ на массированную атаку РФ по Украине 23 декабря. Эти действия носят превентивный характер для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
В ночь на 23 декабря, в ответ на массированную ракетно-дроновую атаку России по Украине, Польша подняла в воздух свою военную авиацию и перевела системы ПВО и радиолокационной разведки "в состояние готовности". Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.
Из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные в Украине, польские и союзные военно-воздушные силы начали действовать в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал необходимые силы и ресурсы, которые были в его распоряжении
Отмечается, что соответствующие действия носят превентивный характер и призваны гарантировать безопасность и защиту воздушного пространства Польши, особенно в районах, граничащих с зонами повышенной угрозы.
Оперативное командование ВС Польши продолжает мониторинг ситуации, а подчиненные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.
Утром 23 декабря враг совершил комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. Следствием стали экстренные и аварийные отключения электроэнергии в ряде областей.