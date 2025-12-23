Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні
Київ • УНН
Польща підняла в повітря свою військову авіацію та перевела системи ППО в стан готовності у відповідь на масовану атаку рф по Україні 23 грудня. Ці дії мають превентивний характер для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.
У ніч проти 23 грудня, у відповідь на масовану ракетно-дронову атаку росії по Україні, Польща підняла в повітря свою військову авіацію та перевела системи ППО й радіолокаційної розвідки "в стан готовності". Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише УНН.
Через атаку російської федерації на цілі, розташовані в Україні, польські та союзні військово-повітряні сили почали діяти в польському повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил мобілізував необхідні сили та ресурси, що були в його розпорядженні
Зазначається, що відповідні дії мають превентивний характер і покликані гарантувати безпеку та захист повітряного простору Польщі, особливо в районах, які межують із зонами підвищеної загрози.
Оперативне командування ЗС Польщі продовжує моніторинг ситуації, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування.
Нагадаємо
Вранці 23 грудня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідком стали екстрені та аварійні відключення електроенергії у низці областей.