uk
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дипломатка

Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Польща підняла в повітря свою військову авіацію та перевела системи ППО в стан готовності у відповідь на масовану атаку рф по Україні 23 грудня. Ці дії мають превентивний характер для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.

Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні

У ніч проти 23 грудня, у відповідь на масовану ракетно-дронову атаку росії по Україні, Польща підняла в повітря свою військову авіацію та перевела системи ППО й радіолокаційної розвідки "в стан готовності". Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, пише УНН.

Через атаку російської федерації на цілі, розташовані в Україні, польські та союзні військово-повітряні сили почали діяти в польському повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил мобілізував необхідні сили та ресурси, що були в його розпорядженні

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні дії мають превентивний характер і покликані гарантувати безпеку та захист повітряного простору Польщі, особливо в районах, які межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі продовжує моніторинг ситуації, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо

Вранці 23 грудня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідком стали екстрені та аварійні відключення електроенергії у низці областей.

Ольга Розгон

