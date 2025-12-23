БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Эксклюзив
06:30 • 4964 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 20006 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 35383 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 50979 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 34741 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 31318 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 27732 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25003 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21568 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18689 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 14134 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 14810 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 13856 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 13982 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 16019 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 50979 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 43691 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 72873 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 94755 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 129643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 14384 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 17223 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 39649 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 36915 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 38519 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Дипломатка
YouTube

БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В ночь на 23 декабря российские БПЛА атаковали юг Одесской области, повредив энергетическую, портовую, транспортную, промышленную и жилую инфраструктуру. В результате ударов повреждены гражданский сухогруз, складские помещения, крыши и окна в 122 частных домах и трех многоэтажках, а также гараж.

БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома
Фото: t.me/odeskaODA

В ночь на 23 декабря россияне совершили массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области - зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

По информации областной военной администрации, в результате ударов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж: все пожары оперативно ликвидированы спасателями.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение. В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек

 - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обстрелов работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работу усложняют постоянные воздушные тревоги.

Напомним

Вечером в понедельник, 22 декабря, россияне атаковали Одессу ударными БПЛА, повредив припортовую инфраструктуру и гражданское судно.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Одесса