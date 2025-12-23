БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома
Киев • УНН
В ночь на 23 декабря российские БПЛА атаковали юг Одесской области, повредив энергетическую, портовую, транспортную, промышленную и жилую инфраструктуру. В результате ударов повреждены гражданский сухогруз, складские помещения, крыши и окна в 122 частных домах и трех многоэтажках, а также гараж.
В ночь на 23 декабря россияне совершили массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области - зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Подробности
По информации областной военной администрации, в результате ударов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж: все пожары оперативно ликвидированы спасателями.
В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение. В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек
Сейчас на месте обстрелов работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работу усложняют постоянные воздушные тревоги.
Напомним
Вечером в понедельник, 22 декабря, россияне атаковали Одессу ударными БПЛА, повредив припортовую инфраструктуру и гражданское судно.