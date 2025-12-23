БПЛА рф атаковали Одесскую область: повреждены инфраструктура и жилые дома

В ночь на 23 декабря россияне совершили массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области - зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

По информации областной военной администрации, в результате ударов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж: все пожары оперативно ликвидированы спасателями.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение. В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек